Россия получила идеальный шанс начать с Польшей новую игру, – политолог

Отношения Польши с Западом радикально ухудшились. Дипломатическая война с Израилем, конфликт с США, очевидная антинемецкая направленность политики польского МИД, срыв диалога с Украиной и Литвой, взаимные упреки, которыми обмениваются Париж с Варшавой, и, наконец, правовой спор с Европейской комиссией – все это не выдумки, а жестокая реальность .

Об этом пишет в статье для Rzecz o polityce доктор политологии Силезского университета в Катовице Марек Мигальский.

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Россия получила идеальный шанс начать с Польшей новую игру. Не исключено, что в ближайшее время Варшава может получить предложение о нормализации отношений с Москвой. Перспектива создания новой главы в контактах с Востоком в ситуации, когда отношения с Западом зашли в тупик, может показаться правительству "Права и справедливости" вполне привлекательной,

– предполагает ученый.

Эта перспектива кажется вероятной еще и потому, что в плане идеологии у лидера "Права и справедливости" Ярослава Качинского и главы Кремля больше точек соприкосновения, чем разногласий. Их мировоззренческие позиции, фобии, навязчивые идеи практически идентичны, объясняет эксперт.

Единственное, что по его мнению, стоит на пути польско-российского перезагрузки –Смоленская катастрофа. Если сам Качинский и большое количество его сторонников считают, что катастрофа, которая произошла 10 апреля 2010 года, – это результат действий Кремля, то о никакой нормализации речи быть не может. Однако Путин может прибегнуть к хитрости и вернуть обломки самолета, на которых поместит "доказательства", что будут, к примеру, указывать не на Россию, а на Дональда Туска, рассуждает эксперт.

"Если Путин умный, он в скором будущем поднимет тему возвращения обломков самолета и протянет Качинского руку, тем самым поможет ему в игре с Западом, избавит от многих имиджевых проблем и обеспечит аргументами, которые можно использовать против врагов внутри страны и за рубежом", – продолжает Мигальская.

Но, отмечает автор публикации, "перезагрузка" (если она произойдет), станет ловушкой для Польши.

"Прельстившись на иллюзорные выгоды, мы рискуем потерять суверенитет. Но это не значит, что Качинский в эту ловушку не попадет. (...) Только ему простит эту игру значительная часть электората. Если бы на подобный шаг решился кто-то другой, глава" Права и справедливости "был бы первым, кто назвал такого человека предателем. но он сам представит дело как очередную победу польской дипломатии, удар по позиции Меркель, Макрона и гениальный шаг гениального стратега. Все это выглядит как готовый сценарий к национальной катастрофе. Не первый, но, возможно, последний", – предсказывает политолог.

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Что такое Смоленская катастрофа? Это авиакатастрофа, которая произошла с польским президентским самолетом в Смоленске 10 апреля 2010 года, в результате которой погиб лидер Польши Лех Качинский и ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства. В общем 96 человек (включая 7 членов экипажа). Причины трагедии до сих пор неизвестны, поскольку российские власти скрывают от Польши артефакты и много данных катастрофы. Однако большинство независимых экспертов считают, что именно РФ спровоцировала падение самолета с помощью специальных технических устройств и технологий.