Росія отримала ідеальний шанс почати з Польщею нову гру, – політолог

Відносини Польщі із Заходом радикально погіршилися. Дипломатична війна з Ізраїлем, конфлікт зі США, очевидна антинімецька спрямованість політики польського МЗС, зрив діалогу з Україною і Литвою, взаємні докори, якими обмінюються Париж із Варшавою, та, нарешті, правовий спір з Європейською комісією – все це не вигадки, а жорстока реальність. І цією реальністю може скористатися Володимир Путін.

Про це пише у статті для Rzecz o polityce доктор політології Сілезького університету в Катовіцах Марек Мигальський.

Читайте також: У польському Сеймі обговорять роль РФ у провокаціях між Україною та Польщею

Росія отримала ідеальний шанс почати з Польщею нову гру. Не виключено, що найближчим часом Варшава може отримати пропозицію про нормалізацію відносин із Москвою. Перспектива створення нової глави в контактах зі Сходом в ситуації, коли відносини з Заходом зайшли в глухий кут, може здатися уряду "Права і справедливості" цілком привабливою,

– припускає науковець.

Ця перспектива здається ймовірною ще й тому, що у плані ідеології у лідера "Права і справедливості" Ярослава Качинського та глави Кремля більше точок дотику, ніж розбіжностей. Їхні світоглядні позиції, фобії, нав'язливі ідеї практично ідентичні, пояснює експерт.

Єдине, що на його думку, стоїть на шляху польсько-російського перезавантаження – Смоленська катастрофа. Якщо сам Качинський і велика кількість його прихильників вважають, що катастрофа, яка сталася 10 квітня 2010 року, – це результат дій Кремля, про жодну нормалізацію мови бути не може. Однак Путін може вдатися до хитрощів і повернути уламки літака, на яких помістить "докази", що будуть, до прикладу, вказувати не на Росію, а на Дональда Туска, розмірковує експерт.

"Якщо Путін розумний, він у недалекому майбутньому підніме тему повернення уламків літака і протягне Качинському руку, тим самим допоможе йому в грі із Заходом, позбавить від багатьох іміджевих проблем і забезпечить аргументами, які можна використовувати проти ворогів усередині країни і за кордоном", – продовжує Мигальський.

Але, наголошує автор публікації, "перезавантаження" (якщо воно відбудеться), стане пасткою для Польщі.

"Спокусившись на ілюзорні вигоди, ми ризикуємо втратити суверенітет. Але це не означає, що Качинський у цю пастку не потрапить. (...) Тільки йому вибачить цю гру значна частина електорату. Якби на подібний крок зважився хтось інший, голова "Права і справедливості" був би першим, хто назвав таку людину зрадником. Але він сам представить справу як чергову перемогу польської дипломатії, удар по позиції Меркель, Макрона і геніальний крок геніального стратега. Все це виглядає як готовий сценарій до національної катастрофи. Не перший, але, можливо, останній", – пророкує політолог.

Читайте також: Час розплати: за що на Польщу наклали санкції?

Що таке Смоленська катастрофа? Це авіакатастрофа, яка сталася із польським президентським літаком у Смоленську 10 квітня 2010 року, внаслідок якої загинув лідер Польщі Лех Качинський та низка високопосадовців країни, громадських діячів і представників духовенства. Загалом 96 осіб (включно із 7 членами екіпажу). Причини трагедії досі невідомі, оскільки російська влада приховує від Польщі артефакти та багато даних катастрофи. Однак більшість незалежних експертів вважають, що саме РФ спровокувала падіння літака за допомогою спеціальних технічних пристроїв та технологій.