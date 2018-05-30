Россия получила отпор, – политический эксперт прокомментировал "убийство" Бабченко

В среду, 30 мая, стало известно, что "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко самом деле оказалось спецоперацией СБУ.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Бачо Корчилава.

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Политический эксперт рассказал, что работа СБУ выполнена очень хорошо. Основными являются две вещи, во-первых, что человек жив и здоров, во-вторых, что была отслежена эта спецоперация, которая состоялась против Бабченко, для того, чтобы дискредитировать Украину, и Россия получила такой большой отпор.

Это важные вещи, ведь за четыре года войны у нас реально выросли структуры, которые умеют реагировать на вызовы и угрозы. Поэтому это нужно признавать,

– отметил Корчилава.

Бачо Корчилава добавил, что журналистская безопасность зависит от того, как будут работать СБ. Украинская служба безопасности правильно выполняет свое дело и за это ее нужно благодарить.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле – живой, а имитация его гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.