Росія отримала відкоша, – політичний експерт прокоментував "вбивство" Бабченка

У середу, 30 травня, стало відомо, що "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка насправді виявилося спецоперацією СБУ.

Політичний експерт Бачо Корчилава в прямому ефірі 24 Каналу розповів, що робота СБУ виконана дуже добре.

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За його словами, найголовніше є те, що по-перше, людина жива і здорова, по-друге, що була відстежено цю спецоперацію, яка відбулась проти Бабченка для того, щоб дискредитувати Україну, і Росія отримала такого великого відкоша.

Це важливі речі, адже за чотири роки війни у нас реально виросли структури, які вміють реагувати на виклики і небезпеки. Тому це потрібно визнавати,

– наголосив Корчилава.

Бачо Корчилава додав, що журналістська безпека залежить від того, як працюватимуть СБ. Українська служба безпеки правильно виконує свою справу і за це їй потрібно дякувати.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 30 травня 2018

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді – живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.