Россия попала в антирейтинг от ЕС

Европейский Союз включил Россию в перечень стран, которые систематически нарушают права человека.

В постановлении, принятом в понедельник, 18 февраля, на Совете ЕС по иностранным делам говорится, что РФ пять раз в разном контексте упоминается среди государств, систематически нарушающих принципы демократии и права человека.

Читайте также: США и ЕС могут пугать Россию санкциями с определенной целью, – эксперт

Среди регионов, где люди испытывают притеснения – незаконно аннексированные Россией город Севастополь в Крыму, а также районы Восточной Украины.

В список вошли также такие страны – Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Турция, Зимбабве и ряд других.

К слову, 18 февраля Совет министров Евросоюза во время заседания принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.