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      Россия попала в антирейтинг от ЕС

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      Россия попала в антирейтинг от ЕС
      Россия попала в антирейтинг от ЕС / Фото из открытых источников

      Европейский Союз включил Россию в перечень стран, которые систематически нарушают права человека.

      В постановлении, принятом в понедельник, 18 февраля, на Совете ЕС по иностранным делам говорится, что РФ пять раз в разном контексте упоминается среди государств, систематически нарушающих принципы демократии и права человека.

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      Среди регионов, где люди испытывают притеснения – незаконно аннексированные Россией город Севастополь в Крыму, а также районы Восточной Украины.

      В список вошли также такие страны – Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Турция, Зимбабве и ряд других.

      К слову, 18 февраля Совет министров Евросоюза во время заседания принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине.

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      Теги: Новости России Европарламент Европа Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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