Росія потрапила в антирейтинг від ЄС

Європейський Союз включив Росію до переліку країн, які систематично порушують права людини.

У постанові, прийнятій у понеділок, 18 лютого, на Раді ЄС із закордонних справ йдеться, що РФ п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини.

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Серед регіонів, де люди зазнають утисків, є незаконно анексовані Росією місто Севастополь, що у Криму, а також райони Східної України.

До списку увійшли також Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Іран, М'янма, Саудівська Аравія, Венесуела, Південний Судан, Туреччина, Зімбабве і низка інших.

До слова, 18 лютого Рада міністрів Євросоюзу під час засідання ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.