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      Росія потрапила в антирейтинг від ЄС

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      Росія потрапила в антирейтинг від ЄС
      Росія потрапила в антирейтинг від ЄС / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз включив Росію до переліку країн, які систематично порушують права людини.

      У постанові, прийнятій у понеділок, 18 лютого, на Раді ЄС із закордонних справ йдеться, що РФ п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини.

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      Серед регіонів, де люди зазнають утисків, є незаконно анексовані Росією місто Севастополь, що у Криму, а також райони Східної України. 

      До списку увійшли також Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Іран, М'янма, Саудівська Аравія, Венесуела, Південний Судан, Туреччина, Зімбабве і низка інших.

      До слова, 18 лютого Рада міністрів Євросоюзу під час засідання ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

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      Теги: Новини Росії Євросоюз Європа Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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