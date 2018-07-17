Россия попытается атаковать Донбасс: Тука назвал дату

Российская Федерация использует шанс нестабильной ситуации в Украине во время предвыборной кампании и выборов президента Украины, которые состоятся осенью 2019 года, чтобы восстановить обострение конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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Конечно. Эскалация не только возможна, а так и будет происходить, я в этом убежден,

– заявил чиновник.

Он отметил, что Россия не может не использовать шанс, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в период выборов для продвижения пророссийского кандидата на пост президента.



"Было бы недальновидно и глупо со стороны Кремля не использовать эту ситуацию, когда государство наиболее ослаблено, когда власть разбалансирована, когда в стране происходит предвыборная вакханалия, популистская. Абсолютно целесообразно попытаться использовать такую ситуацию и пойти на это. Надеюсь, что это понимаю не только я, но и наши компетентные органы", – подчеркнул Тука.

Напомним, по словам заместителя директора днепровского филиала Национального института стратегических исследований Алексея Ежа, президент России Владимир Путин намерен постепенно подогревать ситуацию в Украине различными способами, не только с помощью Донбасса. Как отметил он, горячий период ожидается ближе к грядущим президентским выборам, которые запланированы на 2019 год.