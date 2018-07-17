Росія спробує атакувати Донбас: Тука назвав дату

Російська Федерація використає шанс нестабільної ситуації в Україні під час передвиборної кампанії та виборів президента України, які відбудуться восени 2019 року, аби відновити загострення конфлікту на Донбасі.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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Звісна річ. Ескалація не тільки можлива, а так і буде відбуватися, я в цьому переконаний,

– заявив чиновник.

Він зауважив, що Росія не може не використати шанс, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні у період виборів для просування проросійського кандидата на пост президента.

"Було б недалекоглядно і глупо з боку Кремля не використати цю ситуацію, коли держава найбільш ослаблена, коли влада розбалансована, коли в країні відбувається передвиборча вакханалія, популістична. Абсолютно доцільно спробувати використати таку ситуацію і піти на це. Сподіваюся, що це розумію не лише я, а й наші компетентні органи", – наголосив Тука.

Нагадаємо, за словами заступника директора дніпровської філії Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, президент Росії Володимир Путін має намір поступово підігрівати ситуацію в Україні різними способами, не лише за допомогою Донбасу. Як зауважив він, найгарячіший період очікується ближче до прийдешніх президентських виборів, які заплановано на 2019 рік.