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Россия попытается сблизиться с Турцией, отдалив ее от ЕС, – The Times

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Путин хочет сблизиться с Эрдоганом, что отдалить Турцию от ЕС
Путин хочет сблизиться с Эрдоганом, что отдалить Турцию от ЕС / Фото из открытых источников

Владимир Путин одним из первых поздравил Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Таким образом глава Кремля сделал шаг навстречу своему турецкому коллеге, пообещав расширять сотрудничество двух стран в Сирии.

Это может быть сигналом того, что Россия попытается сблизиться с Турцией, отдалив ее от Евросоюза, пишет The Times.

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По словам Путина, победа Эрдогана на выборах в Турции 24 июня "полностью подтверждает его политический вес и широкую поддержку политики, проводимой под его руководством".

В то же время в ОБСЕ отметили, что изменения в избирательном законодательстве и освещение предвыборных кампаний кандидатов в СМИ дало преимущество Эрдогану и правящей Партии справедливости и развития (АКР). Издание напоминает, что, согласно первым подсчетам, Эрдоган получил 52.59% голосов избирателей, а его АКР в коалиции с Партией националистического движения получила 53.66% мест в великом национальном собрании Турции.

Несмотря на то, что в Совете Европы заявили о своих опасениях относительно прозрачности и непредвзятости выборов, кандидат от оппозиции и главный соперник Эрдогана Мухаррем Индже, который получил 31% голосов, признал свое поражение. Он считает выборы "нечестными и омраченными пролитой кровью", отмечает британская газета.

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К слову, эти выборы в Турции назвали историческими, потому что страна переходит от парламентской к президентской форме правления, что в прошлом году утвердили на референдуме.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Новости Турции Евросоюз Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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