Росія спробує зблизитися з Туреччиною, віддаливши її від ЄС, – The Times

Володимир Путін одним із перших привітав Реджепа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Таким чином глава Кремля зробив крок назустріч своєму турецькому колезі, пообіцявши розширювати співпрацю двох країн в Сирії.

Це може бути сигналом того, що Росія спробує зблизитися з Туреччиною, віддаливши її від Євросоюзу, пише The Times.

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За словами Путіна, перемога Ердогана на позачергових виборах у Туреччині 24 червня "повністю підтверджує його політичну вагу та широку підтримку політики, що проводиться під його керівництвом".

Водночас в ОБСЄ зазначили, що зміни у виборчому законодавстві й упереджене висвітлення передвиборчих кампаній кандидатів у ЗМІ дало перевагу Ердогану і правлячій Партії справедливості та розвитку (АКР). Видання нагадує, що, згідно з першими підрахунками, Ердоган отримав 52.59% голосів виборців, а його АКР в коаліції з Партією націоналістичного руху отримала 53.66% місць у Великих національних зборах Туреччини.

Незважаючи на те, що в Раді Європи заявили про свої побоювання щодо прозорості та неупередженості виборів, кандидат від опозиції та головний суперник Ердогана Мухаррем Індже, який отримав 31% голосів, визнав свою поразку. Він вважає вибори "нечесними і затьмареними пролитою кров'ю", зауважує британська газета.

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До слова, ці вибори в Туреччині назвали історичними, тому що країна переходить від парламентської до президентської форми правління, що минулого року затвердили на референдумі.