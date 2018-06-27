11:05
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Росія спробує зблизитися з Туреччиною, віддаливши її від ЄС, – The Times

122 Читать новость на русском
Путін хоче зблизитися з Ердоганом, що віддалити Туреччину від ЄС
Путін хоче зблизитися з Ердоганом, що віддалити Туреччину від ЄС / Фото з відкритих мереж

Володимир Путін одним із перших привітав Реджепа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Таким чином глава Кремля зробив крок назустріч своєму турецькому колезі, пообіцявши розширювати співпрацю двох країн в Сирії.

Це може бути сигналом того, що Росія спробує зблизитися з Туреччиною, віддаливши її від Євросоюзу, пише The Times.

Читайте також: Турецький "гіперпрезидент": західні ЗМІ про наслідки переобрання Ердогана

За словами Путіна, перемога Ердогана на позачергових виборах у Туреччині 24 червня "повністю підтверджує його політичну вагу та широку підтримку політики, що проводиться під його керівництвом".

Водночас в ОБСЄ зазначили, що зміни у виборчому законодавстві й упереджене висвітлення передвиборчих кампаній кандидатів у ЗМІ дало перевагу Ердогану і правлячій Партії справедливості та розвитку (АКР). Видання нагадує, що, згідно з першими підрахунками, Ердоган отримав 52.59% голосів виборців, а його АКР в коаліції з Партією націоналістичного руху отримала 53.66% місць у Великих національних зборах Туреччини.

Незважаючи на те, що в Раді Європи заявили про свої побоювання щодо прозорості та неупередженості виборів, кандидат від опозиції та головний суперник Ердогана Мухаррем Індже, який отримав 31% голосів, визнав свою поразку. Він вважає вибори "нечесними і затьмареними пролитою кров'ю", зауважує британська газета.

Читайте також: Вибори у Туреччині: як ЗМІ обдурили народ

До слова, ці вибори в Туреччині назвали історичними, тому що країна переходить від парламентської до президентської форми правління, що минулого року затвердили на референдумі.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини Туреччини Реджеп Ердоган Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сьогодні, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 25
Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
сьогодні, 11:00 Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
Павло Казарін 64
Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця
сьогодні, 10:00 Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця
131
Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
сьогодні, 10:05 Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
Тетяна Острікова 434
Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
сьогодні, 08:38 Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
Блог Медіа 672
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук