17:02
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Россия присутствует на Донбассе": у Путина сделали циничное заявление

257 Читати новину українською
Песков рассказал, как Россия может присутствовать на Донбассе
Песков рассказал, как Россия может присутствовать на Донбассе / Фото из открытых источников

Российская Федерация участвует на Донбассе и в Украине в целом, но только "в виде своих симпатий к украинскому народу".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего главы оккупационной администрации оккупированных территорий Донецкой области Александра Бородая, который заявил, что "Россия пришла на Донбасс навсегда", передает УНИАН.

Читайте также: Дата окончания АТО будет в мае, – Порошенко

"Россия не пришла на Донбасс. Здесь, безусловно, личная точка зрения. Вы знаете, что Россия участвует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу. Никакого другого присутствия там нет", – отметил Песков.

Отметим, 4 апреля на сайте Ukraina.ru вышло интервью с пророссийским боевиком Борадаем, которого Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области в 2014 году. Сейчас он возглавляет так называемый "союз" российских добровольцев, воевавших на Донбассе.

В частности, в интервью Бородай отметил, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко он заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда. Также он рассказал, что принимал участие в оккупации Крыма.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация не планирует отказываться от продолжения вооруженного конфликта на Донбассе, который впоследствии может перерасти в полномасштабную агрессию Кремля.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
сегодня, 17:01 Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
Лев Парцхаладзе 15
Лайфхак от
сегодня, 16:00 Лайфхак от "Привата": как обхитрить Лондонский суд с помощью украинского судебного творчества
Сергій Фурса 92
Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
сегодня, 15:55 Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
Олексій Годзенко
Украине повезло с врагом
сегодня, 15:02 Украине повезло с врагом
Блог Соцмережі 1653
Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
сегодня, 13:01 Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
Настя Сукач 115
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук