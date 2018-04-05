"Россия присутствует на Донбассе": у Путина сделали циничное заявление

Российская Федерация участвует на Донбассе и в Украине в целом, но только "в виде своих симпатий к украинскому народу".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего главы оккупационной администрации оккупированных территорий Донецкой области Александра Бородая, который заявил, что "Россия пришла на Донбасс навсегда", передает УНИАН.

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"Россия не пришла на Донбасс. Здесь, безусловно, личная точка зрения. Вы знаете, что Россия участвует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу. Никакого другого присутствия там нет", – отметил Песков.

Отметим, 4 апреля на сайте Ukraina.ru вышло интервью с пророссийским боевиком Борадаем, которого Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области в 2014 году. Сейчас он возглавляет так называемый "союз" российских добровольцев, воевавших на Донбассе.

В частности, в интервью Бородай отметил, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко он заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда. Также он рассказал, что принимал участие в оккупации Крыма.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация не планирует отказываться от продолжения вооруженного конфликта на Донбассе, который впоследствии может перерасти в полномасштабную агрессию Кремля.