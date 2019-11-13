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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Россия признала "нежелательной" организацию People in Need, которая помогала Донбассу

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua

      Министерство юстиции России внесло в реестр "нежелательных" организаций чешскую неправительственную организацию People in Need ("Человек в беде").

      В РФ не объяснили своего решения. Организация в реестре стала 19-й.

      Важно: Россия хочет, чтобы Украина продолжила и закрепила особый статус Донбасса в Конституции

      Что это значит?

      Счета People in Need заморозят в России. Дочерние отделения организации закроют, за продолжение работы ей грозит штраф, а ее сотрудникам административное и уголовное преследование.

      Что известно о People in Need?

      Организация People in Need  была создана в 1992 году группой военных корреспондентов, чтобы оказывать гуманитарную помощь жителям зон военных конфликтов.

      Сейчас она работает в более 30 странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, занимается защитой прав человека и помогает адаптации мигрантов.

      Обратите внимание. С 2000 по 2005 год People in Need работала в России в Чечне. Впоследствии им не продлили аккредитацию для работы из-за обвинений в "связях с сепаратистами".

      Как организация помогала Донбассу?

      С начала войны на Донбассе весной 2014 года организация доставляла гуманитарную помощь людям, которые живут в зоне боевых действий и на оккупированной территории.

      Впоследствии в 2016 году так называемые власти самопровозглашенной "ДНР" отозвали аккредитацию, но People in Need продолжили работу в регионе.

      Кто спонсирует People in Need?

      Доноры организации – Всемирный банк, Еврокомиссия, подразделения ООН, Госдепартамент США, фонд Open Society финансиста Джорджа Сороса, Национальный демократический институт правительства США и другие госструктуры и известные НКО.

      Кстати: "Слуга народа" сомневается, что на Донбассе будут выборы в ближайшие годы

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Чехия Новости Луганска Новости Донецка Новости России Украина – Россия Война на Донбассе благотворительность
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