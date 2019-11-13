Россия признала "нежелательной" организацию People in Need, которая помогала Донбассу
Министерство юстиции России внесло в реестр "нежелательных" организаций чешскую неправительственную организацию People in Need ("Человек в беде").
В РФ не объяснили своего решения. Организация в реестре стала 19-й.
Важно: Россия хочет, чтобы Украина продолжила и закрепила особый статус Донбасса в Конституции
Что это значит?
Счета People in Need заморозят в России. Дочерние отделения организации закроют, за продолжение работы ей грозит штраф, а ее сотрудникам административное и уголовное преследование.
Что известно о People in Need?
Организация People in Need была создана в 1992 году группой военных корреспондентов, чтобы оказывать гуманитарную помощь жителям зон военных конфликтов.
Сейчас она работает в более 30 странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, занимается защитой прав человека и помогает адаптации мигрантов.
Обратите внимание. С 2000 по 2005 год People in Need работала в России в Чечне. Впоследствии им не продлили аккредитацию для работы из-за обвинений в "связях с сепаратистами".
Как организация помогала Донбассу?
С начала войны на Донбассе весной 2014 года организация доставляла гуманитарную помощь людям, которые живут в зоне боевых действий и на оккупированной территории.
Впоследствии в 2016 году так называемые власти самопровозглашенной "ДНР" отозвали аккредитацию, но People in Need продолжили работу в регионе.
Кто спонсирует People in Need?
Доноры организации – Всемирный банк, Еврокомиссия, подразделения ООН, Госдепартамент США, фонд Open Society финансиста Джорджа Сороса, Национальный демократический институт правительства США и другие госструктуры и известные НКО.
Кстати: "Слуга народа" сомневается, что на Донбассе будут выборы в ближайшие годы