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      Росія визнала "небажаною" організацію People in Need, яка допомагала Донбасу

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / dpsu.gov.ua

      Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру "небажаних" організацій чеську неурядову організацію People in Need ("Людина в біді").

      У РФ не пояснили свого рішення. Організація у реєстрі стала 19-ю.

      Важливо: Росія хоче, щоб Україна продовжила і закріпила особливий статус Донбасу в Конституції

      Що це означає?

      Рахунки People in Need заморозять в Росії. Дочірні відділення організації закриють, за продовження роботи їй загрожує штраф, а її співробітникам адміністративне і кримінальне переслідування.

      Що відомо про People in Need?

      Організація People in Need була створена в 1992 році групою військових кореспондентів, аби надавати гуманітарну допомогу жителям зон військових конфліктів.

      Зараз вона працює у понад 30 країнах Африки, Близького Сходу та Східної Європи, займається захистом прав людини та допомагає адаптації мігрантів.

      Зверніть увагу. З 2000 по 2005 рік People in Need працювала в Росії у Чечні. Згодом їм не продовжили акредитацію для роботи через звинувачення у "зв'язках з сепаратистами".

      Як організація допомагала Донбасу?

      З початку війни на Донбасі навесні 2014 року організація доставляла гуманітарну допомогу людям, які живуть у зоні бойових дій та на окупованій території.

      Згодом у 2016 році так звана влада самопроголошеної "ДНР" відкликала акредитацію, але People in Need продовжили роботу в регіоні.

      Хто спонсорує People in Need?

      Донори організації – Світовий банк, Єврокомісія, підрозділи ООН, Держдепартамент США, фонд Open Society фінансиста Джорджа Сороса, Національний демократичний інститут уряду США та інші держструктури та відомі НКО.

      До речі: "Слуга народу" сумнівається, що на Донбасі будуть вибори у найближчі роки

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Чехія благочинність
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