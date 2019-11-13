Росія визнала "небажаною" організацію People in Need, яка допомагала Донбасу
Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру "небажаних" організацій чеську неурядову організацію People in Need ("Людина в біді").
У РФ не пояснили свого рішення. Організація у реєстрі стала 19-ю.
Важливо: Росія хоче, щоб Україна продовжила і закріпила особливий статус Донбасу в Конституції
Що це означає?
Рахунки People in Need заморозять в Росії. Дочірні відділення організації закриють, за продовження роботи їй загрожує штраф, а її співробітникам адміністративне і кримінальне переслідування.
Що відомо про People in Need?
Організація People in Need була створена в 1992 році групою військових кореспондентів, аби надавати гуманітарну допомогу жителям зон військових конфліктів.
Зараз вона працює у понад 30 країнах Африки, Близького Сходу та Східної Європи, займається захистом прав людини та допомагає адаптації мігрантів.
Зверніть увагу. З 2000 по 2005 рік People in Need працювала в Росії у Чечні. Згодом їм не продовжили акредитацію для роботи через звинувачення у "зв'язках з сепаратистами".
Як організація допомагала Донбасу?
З початку війни на Донбасі навесні 2014 року організація доставляла гуманітарну допомогу людям, які живуть у зоні бойових дій та на окупованій території.
Згодом у 2016 році так звана влада самопроголошеної "ДНР" відкликала акредитацію, але People in Need продовжили роботу в регіоні.
Хто спонсорує People in Need?
Донори організації – Світовий банк, Єврокомісія, підрозділи ООН, Держдепартамент США, фонд Open Society фінансиста Джорджа Сороса, Національний демократичний інститут уряду США та інші держструктури та відомі НКО.
До речі: "Слуга народу" сумнівається, що на Донбасі будуть вибори у найближчі роки