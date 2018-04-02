Россия провела испытания новой противоракеты, – СМИ
Минобороны России успешно испытало в Казахстане модернизированную ракету российской системы противоракетной обороны.
Как сообщает ТАСС, испытание прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета поразила условную цель.
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"Новая модернизированная противоракета системы ПРО (противоракетной обороны – "24") успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", – сказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.
В Минобороны добавили, что система ПРО предназначена для защиты столицы России от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.
Россия провела испытания новой противоракеты – видео
Добавим, 30 марта на космодроме "Плесецк" в Архангельской области Российской Федерации прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат".