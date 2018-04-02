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Россия провела испытания новой противоракеты, – СМИ

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Россия провела испытания новой противоракеты
Россия провела испытания новой противоракеты / Скриншот из видео

Минобороны России успешно испытало в Казахстане модернизированную ракету российской системы противоракетной обороны.

Как сообщает ТАСС, испытание прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета поразила условную цель.

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"Новая модернизированная противоракета системы ПРО (противоракетной обороны – "24") успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", – сказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

В Минобороны добавили, что система ПРО предназначена для защиты столицы России от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков.

Россия провела испытания новой противоракеты – видео

Добавим, 30 марта на космодроме "Плесецк" в Архангельской области Российской Федерации прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат".

Теги: Новости России Новости Казахстана Оружие
Источник: 24 Канал
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