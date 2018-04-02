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Росія провела випробування нової протиракети, – ЗМІ

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Росія провела випробування нової протиракети
Росія провела випробування нової протиракети / Скріншот з відео

Міноборони Росії успішно випробувало у Казахстані модернізовану ракету російської системи протиракетної оборони.

Як повідомляє ТАСС, випробування пройшло на полігоні Сари-Шаган у Казахстані. Ракета вразила умовну ціль.

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"Нова модернізована протиракета системи ПРО (протиракетної оборони, – "24") успішно виконала завдання і вразила умовну ціль у встановлений час", – сказав заступник командувача об'єднанням протиповітряної і протиракетної оборони ВКС генерал-майор Андрій Приходько.

У Міноборони додали, що система ПРО призначена для захисту столиці Росії від обмеженого ядерного удару міжконтинентальними балістичними ракетами або випадкових запусків.

Росія провела випробування нової протиракети – відео

Додамо, 30 березня на космодромі "Плесецьк" в Архангельській області Російської Федерації пройшли чергові випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".

Теги: Новини Росії Зброя Новини Казахстану
Джерело: 24 Канал
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