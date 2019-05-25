Россия пытается изолировать Православную церковь Украины, – митрополит Епифаний

Россия всеми способами пытается изолировать ПЦУ, помешать ее признанию со стороны других поместных церквей и посеять раздор между православными украинцами. Агрессора радует, когда в украинской церкви случается какая-то неприятность.

Такое мнение высказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает пресс-служба церкви.

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Достижению полного единения всех украинцев вокруг Киевского престола сегодня мешает и та часть украинского православия, которая не осознает разрушительной силы пребывания в духовной зависимости от северного соседа, который всеми способами пытается изолировать ПЦУ, помешать ее признанию и посеять раздор между православными украинцами,

– подчеркнул он.

Также митрополит Епифаний добавил, что сейчас особенно важно и украинскому духовенству, и верующим сохранять единство.

"Нам надо сохранять единство между собой – епископами, клириками и мирянами. Примером такого единения с нашей стороны мы будем побуждать наших братьев Московского патриархата к осознанию необходимости иметь в Украине единую православную церковь и к реальным шагам в этом направлении", – заявил митрополит.

Отметим, что в последнее время вокруг вопроса украинской церкви разгорелся довольно громкий скандал. Так, с заявлением о том, что в Украине до сих пор существует Киевский патриархат выступил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?

Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что руководить новообразованной созданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.



Во время Священного Собора 24 мая священнослужители пытались убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует в Украине, но "он, к сожалению, остался на своем".