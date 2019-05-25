Росія намагається ізолювати Православну церкву України, – митрополит Епіфаній

Росія усіма способами намагається ізолювати ПЦУ, перешкодити її визнанню з боку інших помісних церков та посіяти розбрат між православними українцями. Агресора тішить, коли в українській церкві трапляється якась прикрість.

Таку думку висловив настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає прес-служба церкви.

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Досягненню повного єднання всіх українців навколо Київського престолу на сьогодні заважає і та частина українського православ'я, що не усвідомлює руйнівної сили перебування в духовній залежності від північного сусіда, який усіма способами намагається ізолювати ПЦУ, перешкодити її визнанню та посіяти розбрат між православними українцями,

– наголосив він.

Також митрополит Епіфаній додав, що зараз особливо важливо і українському духівництву, і вірянам зберігати єдність.

"Нам треба зберігати єдність поміж собою – єпископами, кліриками і мирянами. Прикладом такого єднання з нашого боку ми спонукатимемо наших братів із Московського патріархату до усвідомлення потреби мати в Україні єдину православну церкву і до реальних кроків у цьому напрямку", – заявив митрополит.

Зазначимо, що останнім часом навколо питання української церкви розгорівся доволі гучний скандал. Так, із заявою про те, що в Україні досі існує Київський патріархат виступив почесний патріарх ПЦУ Філарет.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.



Під час Священного Собору 24 травня священнослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше не існує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".