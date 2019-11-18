Россия рассказала о состоянии кораблей Украины, оставшихся в Крыму после оккупации

Россия убеждает, что ее специалисты поддерживают техническое состояние кораблей украинского флота, которые остались в Крыму после незаконной оккупации в 2014 году. Это же касается и трех захваченных возле Керченского пролива судов, которые будут переданы Украине 18 ноября.

Так называемый депутат Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик рассказал ТАСС, что все украинские суда находятся под надзором россиян.

Важно: Возврат захваченных кораблей: украинские буксиры уже на месте передачи – карта

Россия бережно относится к чужому имуществу, оказавшемуся на территории Крыма, в том числе кораблей Военно-морских сил Украины. В Севастополе, например, корабли, оставшиеся на базе в Стрелецкой бухте, находятся под постоянным наблюдением. Специалисты следят за их техническим состоянием, подают на борт воду и электроэнергию, обеспечивают вентиляцию,

– сказал он.

Представитель оккупантов добавил, что российская сторона постоянно обеспечивает охрану данной техники.

Еще в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из оккупированного Крыма. В Украине это заявление назвали "унизительными подачками" и не забирали корабли.

Белик вспомнил и про корабли украинского флота – буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", которые российские пограничники захватили в ноябре 2018 года в районе Азовского моря. По его словам, они якобы не понесли никакого ущерба во время ареста.

Во время захвата катер "Бердянск" получил повреждения, а буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

Что известно о возвращении захваченных кораблей?16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако, конкретную дату он не назвал.



Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.



В Черном море в нейтральных водах их ждут буксиры "Титан", Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".