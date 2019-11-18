11:35
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Россия рассказала о состоянии кораблей Украины, оставшихся в Крыму после оккупации

      342 Читати новину українською
      Россия прокомментировала состояние украинских судов в оккупированном Крыму / tass.ru

      Россия убеждает, что ее специалисты поддерживают техническое состояние кораблей украинского флота, которые остались в Крыму после незаконной оккупации в 2014 году. Это же касается и трех захваченных возле Керченского пролива судов, которые будут переданы Украине 18 ноября.

      Так называемый депутат Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик рассказал ТАСС, что все украинские суда находятся под надзором россиян.

      Важно: Возврат захваченных кораблей: украинские буксиры уже на месте передачи – карта

      Россия бережно относится к чужому имуществу, оказавшемуся на территории Крыма, в том числе кораблей Военно-морских сил Украины. В Севастополе, например, корабли, оставшиеся на базе в Стрелецкой бухте, находятся под постоянным наблюдением. Специалисты следят за их техническим состоянием, подают на борт воду и электроэнергию, обеспечивают вентиляцию,
      – сказал он.

      Представитель оккупантов добавил, что российская сторона постоянно обеспечивает охрану данной техники.

      Еще в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из оккупированного Крыма. В Украине это заявление назвали "унизительными подачками" и не забирали корабли.

      Белик вспомнил и про корабли украинского флота – буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", которые российские пограничники захватили в ноябре 2018 года в районе Азовского моря. По его словам, они якобы не понесли никакого ущерба во время ареста.

      Во время захвата катер "Бердянск" получил повреждения, а буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

      Что известно о возвращении захваченных кораблей?16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако, конкретную дату он не назвал.

      Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.

      В Черном море в нейтральных водах их ждут буксиры "Титан", Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".

      Куда Зеленский ведет украинскую экономику: мнения экспертов
      сегодня
      1728
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Возвращение захваченных кораблей Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      сегодня , 11:30 Бойовики цинічно використовують Горлівський будинок-інтернат: з людей зробили "живий щит" – фото
      Михайло Макарук 7
      Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
      сегодня , 11:02 Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
      Богдан Мірошниченко 113
      Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard
      сегодня , 08:40 Зовнішня політика Трампа: всі дороги ведуть до Путіна, – Der Standard
      Світові Медіа 942
      Куда Зеленский ведет украинскую экономику: мнения экспертов
      сегодня , 07:01 Куда Зеленский ведет украинскую экономику: мнения экспертов
      Ярослав Голобородько 1727
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 ноября , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 2897
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук