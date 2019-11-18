Росія розповіла про стан кораблів України, що залишились в Криму після окупації

Росія переконує, що її фахівці підтримують технічний стан кораблів українського флоту, які залишилися в Криму після незаконної окупації в 2014 році. Це ж стосується і трьох захоплених біля Керченської протоки суден, що будуть передані Україні 18 листопада.

Так званий депутат Держдуми від окупованого Севастополя Дмитро Бєлік розповів ТАСС, що всі українські судна перебувають під наглядом росіян.

Важливо: Повернення захоплених кораблів: українські буксири вже на місці передачі – карта

Росія дбайливо ставиться до чужого майна, що опинилося на території Криму, в тому числі до кораблів Військово-морських сил України. У Севастополі, наприклад, кораблі, які залишилися на базі в Стрілецькій бухті, перебувають під постійним наглядом. Фахівці стежать за їх технічним станом, подають на борт воду і електроенергію, забезпечують вентиляцію,

– сказав він.

Представник окупантів додав, що російська сторона постійно забезпечує охорону даної техніки.

Ще у січні 2018 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму. В Україні цю заяву назвали "принизливими подачками" та не забирали кораблі.

Бєлік згадав і про кораблі українського флоту – буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", які російські прикордонники захопили у листопаді 2018 року в районі Азовського моря. За його словами, вони нібито не зазнали жодної шкоди під час арешту.

Під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

Що відомо про повернення захоплених кораблів?16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте, конкретну дату він не назвав.



Вранці 17 листопада українські військові кораблі покинули окуповану Керч і вийшли у Чорне море. Їх супроводжують кораблі російських прикордонників.



У Чорному морі в нейтральних водах на них чекають буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір".