Россия руководит войной в Ливии на самом высоком уровне, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что высшее руководство России непосредственно ответственное за войну в Ливии. В частности, россияне влияют на ситуацию в Северной Африке через боевиков из вооруженного формирования "Вагнер".

Об этом турецкий лидер говорил журналистам во время поездки в Пакистан, рассказали на телеканале NTV .

Читайте также об обострении в Сирии: в начале февраля Эрдоган ответил танками на действия армии Путина

Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой генштаба РФ Валерием Герасимовым изображен глава частной военной компании "Вагнер".

Все они являются высшими военными чиновниками России, и они руководят "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что не имеют никаких связей (между собой – 24 канал). Россия руководит войной (речь о войне в Ливии – 24 канал) на высшем уровне,

– подчеркнул Эрдоган.

Что это за фото, которое так возмутило Эрдогана

Пресс-служба Ливийской национальной армии 7 ноября 2019 опубликовала видео прибытия военного лидера непризнанной ООН части Ливии Халифы Хафтара на переговоры с российскими чиновниками Шойгу и Герасимовым.

На видео видно, как они заходят в здание и проходят мимо Евгения Пригожина, которого считают фактическим владельцем ППК "Вагнер".

Как реагирует Кремль на обвинения Эрдогана

В России свою причастность к войне в Ливии отвергают. " Не знаю, откуда он это взял" , – сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов российскому " Интерфаксу ".

Путин, к слову, ранее заявлял, что наличие в Ливии россиян не означает, что они там официально представляют интересы Российской Федерации.

Что такое ЧВК "Вагнер"? Это неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.



Его наемники якобы предоставляют услуги по "безопасности" в нескольких странах Африки (Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика).



Журналисты-расследователи ряда изданий выяснили, что " вагнеровцы " участвовали и в боевых действиях на Донбассе в Украине.

Коротко о ситуации в Ливии

Гражданская война в Ливии длится с 2011 года, когда свергли диктатора Каддафи, руководившего страной с 1969 года.

Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.

Турция решила вмешаться в войну, направив туда свои войска. Против этого уже категорически выступили США.

Россия официально не вмешивается в войну в Ливии, но фактически финансирует армию непризнанного ООН Халифы Хафтара. Также, по данным СМИ, российские наемники из ЧВК "Вагнер" принимают непосредственное участие в боевых действиях.