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      Россия руководит войной в Ливии на самом высоком уровне, – Эрдоган

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      Эрдоган обвинил Россию в управлении войной в Ливии / Getty Images

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что высшее руководство России непосредственно ответственное за войну в Ливии. В частности, россияне влияют на ситуацию в Северной Африке через боевиков из вооруженного формирования "Вагнер".

      Об этом турецкий лидер говорил журналистам во время поездки в Пакистан, рассказали на телеканале NTV

      Читайте также об обострении в Сирии: в начале февраля Эрдоган ответил танками на действия армии Путина 

      Эрдоган показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой генштаба РФ Валерием Герасимовым изображен глава частной военной компании "Вагнер".

      Все они являются высшими военными чиновниками России, и они руководят "Вагнером". И они все еще продолжают заявлять, что не имеют никаких связей (между собой – 24 канал). Россия руководит войной (речь о войне в Ливии – 24 канал) на высшем уровне,
      – подчеркнул Эрдоган.

      Что это за фото, которое так возмутило Эрдогана 

      Пресс-служба Ливийской национальной армии 7 ноября 2019 опубликовала видео прибытия военного лидера непризнанной ООН части Ливии Халифы Хафтара на переговоры с российскими чиновниками Шойгу и Герасимовым.

      На видео видно, как они заходят в здание и проходят мимо Евгения Пригожина, которого считают фактическим владельцем ППК "Вагнер".

      Как реагирует Кремль на обвинения Эрдогана

      В России свою причастность к войне в Ливии отвергают. "Не знаю, откуда он это взял", – сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов российскому "Интерфаксу".

      Путин, к слову, ранее заявлял, что наличие в Ливии россиян не означает, что они там официально представляют интересы Российской Федерации.

      Что такое ЧВК "Вагнер"? Это неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

      Его наемники якобы предоставляют услуги по "безопасности" в нескольких странах Африки (Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика).

      Журналисты-расследователи ряда изданий выяснили, что "вагнеровцы" участвовали и в боевых действиях на Донбассе в Украине. 

      Коротко о ситуации в Ливии

      • Гражданская война в Ливии длится с 2011 года, когда свергли диктатора Каддафи, руководившего страной с 1969 года.
      • Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
      • Турция решила вмешаться в войну, направив туда свои войска. Против этого уже категорически выступили США.
      • Россия официально не вмешивается в войну в Ливии, но фактически финансирует армию непризнанного ООН Халифы Хафтара. Также, по данным СМИ, российские наемники из ЧВК "Вагнер" принимают непосредственное участие в боевых действиях.

      Читайте также: Россия против Турции: почему новая война в Сирии неизбежна 

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      15 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Война Война в Ливии Ливия Новости России Новости Турции Реджеп Эрдоган
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