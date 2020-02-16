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      Росія керує війною в Лівії на найвищому рівні, – Ердоган

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      Ердоган звинуватив Росію в управлінні війною у Лівії / Getty Images

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вище керівництво Росії безпосередньо відповідальне за війну в Лівії. Зокрема, росіяни впливають на ситуацію в Північній Африці через бойовиків зі збройного формування "Вагнер".

      Про це турецький лідер говорив журналістам під час поїздки до Пакистану, розповіли на телеканалі NTV

      Читайте також про загострення в Сирії: на початку лютого Ердоган відповів танками на дії армії Путіна 

      Ердоган показав журналістам фотографію, на якій, за його словами, разом із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу й очільником генштабу РФ Валерієм Герасимовим зображено главу приватної військової компанії "Вагнер".

      Усі вони є вищими військовими чиновниками Росії, і вони керують "Вагнером". І вони все ще продовжують заявляти, що не мають жодних зв'язків (між собою – 24 канал). Росія керує війною (мовилося про війну в Лівії – 24 канал) на найвищому рівні,
      – наголосив Ердоган.

      Що це за фото, яке так обурило Ердогана 

      Пресслужба Лівійської національної армії 7 листопада 2019 року опублікувала відео прибуття військового лідера невизнаної ООН частини Лівії Халіфи Хафтара на переговори з російськими високопосадовцями Шойгу та Герасимовим.

      На відео видно, як вони заходять в будівлю та проходять повз Євгенія Пригожина, якого вважають фактичним власником ПВК "Вагнер".

      Як реагує Кремль на звинувачення Ердогана

      У Росії свою причетність до війни в Лівії відкидають. "Не знаю, звідки він це взяв", – сказав заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов російському "Інтерфаксу".

      Путін, до слова, раніше заявляв, що наявність у Лівії росіян не означає, що вони там офіційно представляють інтереси Російської Федерації.

      Що таке ПВК "Вагнер"? Це неофіційне збройне формування, яке пов'язують із петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним.

      Його найманці начебто надають послуги із "безпеки" у кількох країнах Африки (Демократична Республіка Конго, Судан, Лівія, Мадагаскар, Ангола, Гвінея, Гвінея-Бісау, Мозамбік, Зімбабве і Центральноафриканська Республіка).

      Журналісти-розслідувачі низки видань з'ясували, що "вагнерівці" брали участь і в бойових діях на Донбасі в Україні. 

      Коротко про ситуацію в Лівії

      • Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Каддафі, що керував країною з 1969 року.
      • Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.
      • Туреччина вирішила втрутитися у війну, надіславши туди свої війська. Проти цього вже категорично виступили США.
      • Росія офіційно не втручається у війну в Лівії, але фактично фінансує армію невизнаного ООН Халіфи Хафтара. Також, за даними ЗМІ, російські найманці з ПВК "Вагнер" беруть безпосередню участь у бойових діях.

      Читайте також: Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча 

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      15 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Війна Війна у Лівії Лівія Новини Росії Новини Туреччини Реджеп Ердоган
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