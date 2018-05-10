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Россия сама себе вырыла так называемую юридическую пропасть, – журналист

306 Читати новину українською
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин / glavcom.ua

Ситуация с приговором Третейского суда в Гааге, который обязал Российскую Федерацию выплатить 159 миллионов долларов Украине из-за аннексии Крыма, докажет, что Россия сама себе вырыла так называемую юридическую пропасть.

Такое мнение высказал публицист, журналист и ведущий телеканала ICTV Павел Казарин в прямом эфире 24 Канала.

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Павел Казарин отметил, что Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 миллионов долларов за аннексию Крыма. Иск в суд подали еще в 2015 году, а решение суд принял только сейчас, когда прошло уже три года.

С Российской Федерацией нужно разговаривать на понятном ей дипломатическом языке, на нее нужно давить через международные суды. Да, это медленно, но всегда действенно,
– ответил публицист.

По словам Казарина, Украина может сказать, что она хочет все и сразу, но в этом нет необходимости, в этой ситуации лучшим решением будет просто подождать.

Россия сама себе вырыла так называемую юридическую пропасть, ведь теперь на РФ можно подавать в суд из-за того, что она нарушила собственные обязательства, можно наказывать ее рублем, потому что она имеет много активов в Европе. Мы имеем "окно возможности", и им грех не воспользоваться,
отметил Павел Казарин.

Взамен нардеп Зварич хочет принять законопроект, в котором предлагает национализировать российские предприятия на территории Украины. Но Казарин заверил, что Украина не сможет заработать на российских государственных компаниях, ведь их не так много в нашей стране.

Напомним, что Третейский суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года – именно тогда президент России Владимир Путин подписал указы, касающиеся дальнейшей аннексии Крыма. Сейчас на деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имя которого не называется. В целом, сумма составила 159 миллионов долларов.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Деньги Украина – Россия Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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