Росія сама собі вирила так зване юридичне провалля, – журналіст

Ситуація з вироком Третейського суду в Гаазі, який зобов'язав Російську Федерацію сплатити 159 мільйонів доларів Україні через анексію Криму, доведе, що Росія сама собі вирила так зване юридичне провалля.

Таку думку висловив публіцист, журналіст та ведучий телеканалу ICTV Павло Казарін в прямому ефірі 24 каналу.

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Павло Казарін зазначив, що Третейський суд в Гаазі зголосив Росію сплатити 159 мільйонів доларів за анексію Криму. Позов до суду подали ще в 2015 році, а рішення суд прийняв лише тепер, коли спливло вже три роки.

З Російською Федерацією потрібно розмовляти зрозумілою їй дипломатичною мовою, на неї потрібно давити через міжнародні суди. Так, це повільно, але завжди дієво,

– відповів публіцист.

За словами Казаріна, Україна може сказати, що вона хоче все і відразу, але в цьому немає потреби, в цій ситуації найкращим рішенням буде просто зачекати.

Росія сама собі вирила так зване юридичне провалля, адже тепер на РФ можна подавати до суду через те, що вона порушила власні зобов’язання, можна карати її рублем, бо вона має багато активів в Європі. Ми маємо "вікно можливості", і ним гріх не скористатися,

– зазначив Павло Казарін.

Натомість нардеп Зварич хоче прийняти законопроект, в якому пропонує націоналізувати російські підприємства на території України. Але Казарін запевнив, що Україна не зможе заробити на російських державних компаніях, адже їх не так багато в нашій країні.

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Нагадаємо, що Третейський суд постановив, що Росія є відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року – саме тоді президент Росії Володимир Путін підписав укази, що стосувалися подальшої анексії Криму. Наразі на гроші від РФ можуть розраховувати 18 українських компаній і одна фізична особа, імені якої не називають. Загалом, сума склала 159 мільйонів доларів.