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      Россия снова блокирует Азовское море для украинских судов: детали

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      Россия увеличила задержку украинских судов в Керченском проливе
      Россия увеличила задержку украинских судов в Керченском проливе / most.life

      Россия снова пошла на провокации в отношении Украины в Азовском море. Страна-агрессор серьезно увеличила продолжительность искусственной задержки украинских судов возле Керченского пролива, которые из нее направляются в порты Мариуполя и Бердянска.

      Об этом в фейсбуке рассказал глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко со ссылкой на данные мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews.

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      Продолжительность искусственного удерживания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросла – "на входе" до Азовского моря в 2, 4 раза, а на "выходе" из Азовского моря – в 3, 2 раза,
      – рассказал Клименко

      По его словам, летом и в начале осени этого года суда, следующие в украинские порты, проходят Керченский пролив не по традиционной очередьи. Их раз в несколько дней формируют в отдельные караваны. В то же время к судам, идущим или возвращающимся из российских портов на Азовском море, таких ограничений нет.

      Следовательно, ситуация с искусственным удерживанием "мариупольских" и "бердянских" судов перед Керченским проливом вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

      "Похоже, настало время, когда снова нужно активировать вопрос об "Азовском пакете" санкций к российским портам Азовского моря, из которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: это порты Ростов-на-Дону, Азов и Темрюк. И, конечно – "Порт Кавказ", тот самый, что напротив Керчи на побережье Тамани", – подытожил Клименко.

       

      Как РФ блокирует Керченский пролив и как это повлияло на порты Украины?Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Кроме того, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и больше. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат работников. В общем из-за агрессии РФ и блокирования судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      В то же время морские порты Украины, расположенные на берегу Азовского моря, недополучили 6 миллиардов гривен доходов. Такие убытки они понесли за пять лет, с начала открытой агрессии России.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Водный транспорт Новости Мариуполя Бердянск
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