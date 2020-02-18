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      Россия созывает Совбез ООН из-за Украины: о чем будут говорить

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      Россия созывает Совбез ООН из-за Украины / censor.net.ua

      В Нью-Йорке Совет безопасности ООН проведет заседание из-за пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии будет представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      В 22:00 по киевскому времени стороны будут обсуждать выполнение минских договоренностей, говорится в графике трансляций события на сайте ООН.

      Обратите внимание: Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

      Ранее Пристайко заявил, что инициатива РФ является ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, отметили в МИД.

      Ведь 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по агрессии России и ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

      Важно: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь

      К слову, 12 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Там представители Украины, ОБСЕ и России обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.

      О чем договорились на заседание ТКГ:

      • Согласовали один из участков разведения в районе поселка Гнутово.
      • Стороны акцентировали внимание на необходимости обеспечения режима прекращения огня.
      • Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ.
      • Украина передала уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить.

      Что известно о Совбезе ООН?
      Совет безопасности Организации Объединенных Наций – это орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами ООН. Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016 – 2017 годах.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Минск ООН ОБСЕ Война Минские договоренности
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