Россия созывает Совбез ООН из-за Украины: о чем будут говорить

В Нью-Йорке Совет безопасности ООН проведет заседание из-за пятой годовщины заключения минских соглашений. Инициатором встречи выступила Россия. Украину в дискуссии будет представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В 22:00 по киевскому времени стороны будут обсуждать выполнение минских договоренностей, говорится в графике трансляций события на сайте ООН.

Обратите внимание: Россия увеличила военные силы у границ Украины и может перейти в наступление, – ГУР

Ранее Пристайко заявил, что инициатива РФ является ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, отметили в МИД.

Ведь 20 февраля Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по агрессии России и ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Важно: примерно в 5 утра 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Штурмовая группа боевиков под прикрытием массированного артиллерийского огня еще и захватила одну из передовых украинских позиций в так называемой "серой зоне". В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь

К слову, 12 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Там представители Украины, ОБСЕ и России обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе.

О чем договорились на заседание ТКГ:

Согласовали один из участков разведения в районе поселка Гнутово.

Стороны акцентировали внимание на необходимости обеспечения режима прекращения огня.

Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ.

Украина передала уточненный список людей, которых официальный Киев стремится освободить.

Что известно о Совбезе ООН?

Совет безопасности Организации Объединенных Наций – это орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами ООН. Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016 – 2017 годах.