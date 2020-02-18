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      Росія скликає Радбез ООН через Україну: про що говоритимуть

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      Росія скликає Радбез ООН через Україну / censor.net.ua

      У Нью-Йорку Рада безпеки ООН проведе засідання через п'яту річницю укладання мінських угод. Ініціатором зустрічі виступила Росія. Україну у дискусії представлятиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

      О 22:00 за київським часом сторони обговорюватимуть виконання мінських домовленостей, йдеться у графіку трансляцій події на сайті ООН.

      Зверніть увагу: Росія збільшила військові сили біля кордонів України і може перейти в наступ, – ГУР

      Раніше Пристайко заявив, що ініціатива РФ є очікуваним, традиційним та перевіреним трюком російської дипломатії, зазначили у МЗС. Адже 20 лютого Генеральна Асамблея ООН проведе засідання щодо агресії Росії та ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

      Важливо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень, і їм надають усю необхідну допомогу

      До слова, 12 лютого у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Там представники України, ОБСЄ та Росії обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі.

      Про що домовилися на засідання ТКГ:

      • Погодили одну з ділянок розведення у районі селища Гнутове.
      • Сторони акцентували увагу на необхідності забезпечення режиму припинення вогню.
      • Українська сторона наполягає на забезпеченні цілковитої безпеки роботи СММ ОБСЄ. 
      • Україна передала уточнений список людей, яких офіційний Київ прагне звільнити.

      Що відомо про Радбез ООН?Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй – це орган, який відповідальний за підтримку міжнародного миру та безпеки. Постійними членами Радбезу є Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, а також десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу у 2016 – 2017 роках.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Мінськ ООН ОБСЄ Війна Мінські домовленості
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