Россия вмешивалась в экономику и политику Чехии: правительство страны обещает реакцию

Спецслужбы Чехии обнародовали доклады о вмешательстве России в политические и экономические структуры страны. Этой ситуацией занимается государственный совет безопасности страны, правительство анонсирует специальное заседание.

Об этом сообщает информационная служба безопасности Чешской Республики (BIS) в докладе за 2017 год, пишет Radio Praha.

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Так, пресс-секретарь информационной службы безопасности Чехии отметил, что стране следует тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, участвующих в гостендерах.

Данные подтверждают попытки представителей российских разведслужб в 2017 году проникнуть в чешскую среду. К слову, вмешательство гораздо более сильное, чем в предыдущие годы. Кроме того, доклад о деятельности иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год в понедельник опубликовала также военная разведка (VZ).

По ее сведениям, иностранные агенты пытались, кроме сбора информации, усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры.

Правительство Чехии анонсирует реакцию на полученную информацию. Так, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что чешские политики планируют обсудить ситуацию на отдельном заседании в январе будущего года. Тему обработает также государственный совет безопасности.

На заседании Кабмина министры озвучат меры, которые должны были прекратить влияние, прежде всего российских и китайских агентов на свои ведомства.

К слову, глава Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и глава палаты представителей Радек Вондрачек поддерживают сохранение действующих антироссийских санкций. Однако их усиление парламент страны не рассматривает из-за "неясности интересов каждой из сторон конфликта".