15:27
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Россия вмешивалась в экономику и политику Чехии: правительство страны обещает реакцию

      67 Читати новину українською
      Спецслужбы Чехии обнародовали доклады о вмешательстве России в экономическую и политическую сферы
      Спецслужбы Чехии обнародовали доклады о вмешательстве России в экономическую и политическую сферы / Фото из открытых источников

      Спецслужбы Чехии обнародовали доклады о вмешательстве России в политические и экономические структуры страны. Этой ситуацией занимается государственный совет безопасности страны, правительство анонсирует специальное заседание.

      Об этом сообщает информационная служба безопасности Чешской Республики (BIS) в докладе за 2017 год, пишет Radio Praha.

      Читайте также: "Это не Россия": появились фото и видео массовых антиправительственных протестов в Чехии

      Так, пресс-секретарь информационной службы безопасности Чехии отметил, что стране следует тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, участвующих в гостендерах.

      Данные подтверждают попытки представителей российских разведслужб в 2017 году проникнуть в чешскую среду. К слову, вмешательство гораздо более сильное, чем в предыдущие годы. Кроме того, доклад о деятельности иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год в понедельник опубликовала также военная разведка (VZ).

      По ее сведениям, иностранные агенты пытались, кроме сбора информации, усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры.

      Правительство Чехии анонсирует реакцию на полученную информацию. Так, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что чешские политики планируют обсудить ситуацию на отдельном заседании в январе будущего года. Тему обработает также государственный совет безопасности.

      На заседании Кабмина министры озвучат меры, которые должны были прекратить влияние, прежде всего российских и китайских агентов на свои ведомства.

      К слову, глава Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и глава палаты представителей Радек Вондрачек поддерживают сохранение действующих антироссийских санкций. Однако их усиление парламент страны не рассматривает из-за "неясности интересов каждой из сторон конфликта".

      Теги: Новости России Новости политики Чехия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сегодня , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 228
      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      сегодня , 14:01 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Олександр Бевза 81
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2888
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 357
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1890
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Британских погромщиков лишат жилья и льгот
       11 августа 2011 , 15:38 2
      Глава польского правительства попала в масштабное ДТП
       10 февраля 2017 , 23:56
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук