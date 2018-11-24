"Это не Россия": появились фото и видео массовых антиправительственных протестов в Чехии

В столице Чехии 23 ноября вечером на акцию протеста вышли тысячи людей. Они требовали отставки правительства премьер-министра Андрея Бабиша под руководством его движения ANO.

Об этом пишет Radio Praha.

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Так, чехов возмутила несостоятельность парламента 23 ноября выразить вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.

Протестующие собрались в Пражском Граде и отправились к Староместской площади. Как и на демонстрации 17 ноября, площадь была почти полностью заполнена людьми.



В Праге на улицы вышли тысячи людей/ Источник: tyden.cz



Чехи требуют отставки правительства Бабиша / источник: denikn.cz

Протестующие скандировали: "Чешская Республика – это не Россия"/ Источник: idnes.cz



Бабиша обвиняют в коррупции / источник: idnes.cz

Староместская площадь заполнена людьми/ Источник: idnes.cz

"Чешская Республика – это не Россия, мы хотим достойного правительства", – цитирует лозунги демонстрантов Idnes.cz.

Издание "Радио Свобода" сообщает, что люди также скандировали: "Мы хотим достойного правительства". Протестующие обвиняют Бабиша в махинациях со средствами Европейского Союза.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинации со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" собственную ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС, Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После выдвинутых обвинений против премьера, как говорит Бабиш-младший, муж психиатра Диты Протопоповой насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких показаний давать не могут.