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      "Это не Россия": появились фото и видео массовых антиправительственных протестов в Чехии

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      В Праге тысячи людей требовали отставки премьера
      В Праге тысячи людей требовали отставки премьера / Tyden.cz

      В столице Чехии 23 ноября вечером на акцию протеста вышли тысячи людей. Они требовали отставки правительства премьер-министра Андрея Бабиша под руководством его движения ANO.

      Об этом пишет Radio Praha.

      Читайте также: Скандал с премьером Чехии: Швейцарский университет отменил выступление Бабиша

      Так, чехов возмутила несостоятельность парламента 23 ноября выразить вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.

      Протестующие собрались в Пражском Граде и отправились к Староместской площади. Как и на демонстрации 17 ноября, площадь была почти полностью заполнена людьми.

      Чехія Протести Бабіш
      В Праге на улицы вышли тысячи людей/ Источник: tyden.cz

      Чехія Протести Бабіш
      Чехи требуют отставки правительства Бабиша / источник: denikn.cz

      Чехія Протести Бабіш

      Протестующие скандировали: "Чешская Республика – это не Россия"/ Источник: idnes.cz

      Чехія Протести Бабіш
      Бабиша обвиняют в коррупции / источник: idnes.cz

      Чехія Протести Бабіш

      Староместская площадь заполнена людьми/ Источник: idnes.cz

      "Чешская Республика – это не Россия, мы хотим достойного правительства", – цитирует лозунги демонстрантов Idnes.cz.

      Издание "Радио Свобода" сообщает, что люди также скандировали: "Мы хотим достойного правительства". Протестующие обвиняют Бабиша в махинациях со средствами Европейского Союза.

      Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

      Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинации со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" собственную ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС, Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После выдвинутых обвинений против премьера, как говорит Бабиш-младший, муж психиатра Диты Протопоповой насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких показаний давать не могут.

      Теги: Новости политики протесты Чехия Скандал с премьером Чехии
      Источник: 24 Канал
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