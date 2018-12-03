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      Росія втручалась в економіку та політику Чехії: уряд країни обіцяє реакцію

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      Спецслужби Чехії оприлюднили доповіді про втручання Росії в економічну та політичну сфери
      Спецслужби Чехії оприлюднили доповіді про втручання Росії в економічну та політичну сфери / Фото з відкритих джерел

      Спецслужби Чехії оприлюднили доповіді про втручання Росії в політичні та економічні структури країни. Цією ситуацією займається державна рада безпеки країни, уряд анонсує спеціальне засідання.

      Про це повідомляє інформаційна служба безпеки Чеської Республіки (BIS) в доповіді за 2017 рік, пише Radio Praha.

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      Так, прес-секретар інформаційної служби безпеки Чехії наголосив, що країні слід ретельніше стежити за тим, хто є фінальним власником компаній, які беруть участь у держтендерах.

      Дані підтверджують намагання представників російських розвідслужб у 2017 році проникнути в чеське середовище. До слова, втручання було сильнішим, ніж у попередні роки. Окрім того, доповідь про діяльність іноземних спецслужб на території Чехії за 2017 рік в понеділок опублікувала також військова розвідка (VZ).

      За її відомостями, іноземні агенти намагалися, крім збору інформації, посилити свій вплив на чеські політичні та економічні структури.

      Уряд Чехії анонсує реакцію на отриману інформацію. Так, прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що чеські політики планують обговорити ситуацію на окремому засіданні в січні майбутнього року. Тему опрацює також державна рада безпеки.

      На засіданні Кабміну міністри озвучать заходи, які мали на меті припинити вплив іноземних, насамперед російських і китайських агентів на свої відомства.

      До слова, голова Сенату Чеської Республіки Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек підтримують збереження чинних антиросійських санкцій. Однак їхнє посилення парламент країни не розглядає через "неясність інтересів кожної зі сторін конфлікту".

      Теги: Новини Росії Новини політики Чехія
      Джерело: 24 Канал
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