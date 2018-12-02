"Неясність інтересів": парламент Чехії не посилюватиме санкції проти РФ, однак збереже їх

Голова Сенату Чеської Республіки Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек підтримують збереження чинних антиросійських санкцій. Однак їхнє посилення парламент країни не розглядає через "неясність інтересів кожної зі сторін конфлікту".

Про це повідомляє Radio Praha.

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Чеські політики вважають, що санкції – наразі єдина можливість висловити протест Росії. При цьому вони зазначають, що головне завдання після дій Росії в Азовському морі – "привести обидві сторони за стіл переговорів".

Я підтримую санкції щодо Росії, оскільки, на жаль, у нас немає іншої можливості заявити про свою незгоду з діями російської сторони,

– наголошує Ярослав Куберта.

Проте голова сенату не підтримує посилення санкцій через нібито "неясність інтересів, які переслідує кожна зі сторін конфлікту".

Водночас Радек Вондрачек, зі свого боку, заявив, що не бачить причин скасовувати антиросійські санкції, "оскільки причини, за якими вони були введені, продовжують діяти".

До слова, нещодавно чеський міністр закордонних справ Томаш Петричек у інтерв'ю з чеським радіо назвав політику Російської Федерації небезпечною. Петричек зазначив, що Чехія не повинна "чекати, склавши руки на колінах", а має більш ефективно вирішувати такі загрози.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським моря.