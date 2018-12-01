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      У ЄС можуть скасувати угоду про партнерство з Росією

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      Росія надалі своїми діями ізолює себе на міжнародній арені
      Росія надалі своїми діями ізолює себе на міжнародній арені / Укрінформ

      У Євросоюзі планують переглянути відносини з Росією. Одним з наслідків переформатування співпраці з РФ може стати розірвання Угоди про партнерство і співробітництво.

      Розгляд відповідного питання та голосування має відбутися у березні 2019 року, йдеться у проекті доповіді Європарламенту.

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      "Європарламент вважає, що дію Угоди про партнерство і співробітництво з Росією має бути припинено. Відносини Росії та ЄС мають бути переформатовані і продовжуватися лише за тими напрямами, які є необхідними і представляють взаємний інтерес для гарантування безпеки і мирного європейського порядку", – зазначили у документі.

      Зокрема, увагу приділять питанню "Північного потоку-2". У ЄС стурбовані потенційною залежністю європейських країн від російського газу. Тому хочуть заздалегідь підготуватися до можливого введення нових санкцій, зокрема персональних обмежень, у відповідь на російські дії. 

      Нагадаємо, 30 листопада Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз з високою вірогідністю продовжить санкції проти Росії у грудні. Мається на увазі продовження санкцій, запроваджених через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму у 2014 році. Ці санкції не пов'язані з нападом Росії на українські кораблі в Азовському морі.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини Росії Новини політики Санкції Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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