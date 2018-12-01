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      В ЕС могут отменить соглашение о партнерстве с Россией

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      Россия в дальнейшем своими действиями изолирует себя на международной арене
      Россия в дальнейшем своими действиями изолирует себя на международной арене / Укринформ

      В Евросоюзе планируют пересмотреть отношения с Россией. Одним из последствий переформатирования сотрудничества с РФ может стать расторжение Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

      Рассмотрение соответствующего вопроса и голосование должно состояться в марте 2019 года, говорится в проекте доклада Европарламента.

      Читайте также: Что будет с "Северным потоком-2" после агрессии РФ в Азовском море: неожиданное заявление Варшавы

      "Европарламент считает, что действие Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и продолжаться только по тем направлениям, которые являются необходимыми и представляют взаимный интерес для обеспечения безопасности и мирного европейского порядка", – отметили в документе.

      В частности, внимание уделят вопросу "Северного потока-2". В ЕС обеспокоены потенциальной зависимостью европейских стран от российского газа. Поэтому хотят заранее подготовиться к возможному введению новых санкций, в частности персональных ограничений, в ответ на российские действия.

      Напомним, 30 ноября Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз с высокой вероятностью продолжит санкции против России в декабре. Имеется в виду продолжение санкций, введенных из-за агрессии России на Донбассе и оккупацию Крыма в 2014 году. Эти санкции не связаны с нападением России на украинские корабли в Азовском море.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Новости политики Евросоюз Санкции
      Источник: 24 Канал
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