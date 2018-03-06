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Россия восприняла проигрыш "Газпрома" как пощечину от Украины, – МИД

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Российская Федерация восприняло проигрыш
Российская Федерация восприняло проигрыш "Газпрома" как пощечину / Фото из открытых источников

Россия восприняла проигрыш "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже как пощечину от украинского государства, поэтому и было сделано эмоциональное заявление о разрыве контрактов между нефтяными компаниями.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

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Комментируя вопрос, почему "Газпром" именно сейчас решил разорвать контракт по поставкам и транзиту газа с "Нафтогазом", она подчеркнула, что такая реакция спровоцирована предстоящими президентскими выборами в России, а проигрыш газового монополиста лично ударил по Владимиру Путину.

"18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция", — сказала чиновница.

Зеркаль отметила, что процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Даже если сейчас посчитать во времени, сколько длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум", — отметила замминистра.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее сообщение в "Нафтогаз".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Украина – Россия Нафтогаз МИД Украины
Источник: 24 Канал
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Новости за 6 марта
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