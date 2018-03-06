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Росія сприйняла програш "Газпрому" як ляпас від України, – МЗС

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Російська Федерація сприйняла програш
Російська Федерація сприйняла програш "Газпрому" як ляпас / Фото з відкритих джерел

Росія сприйняла програш "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі як ляпас від української держави, тому й була зроблена емоційна заява щодо розриву контрактів між нафтовими компаніями.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі телеканалу ICTV, передає "Укрінформ".

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Коментуючи питання, чому "Газпром" саме зараз вирішив розірвати контракт щодо постачання і транзиту газу з "Нафтогазом", вона підкреслила, що така реакція спровокована майбутніми президентськими виборами в Росії, а програш газового монополіста особисто вдарив по Володимиру Путіну.

"18 березня в Росії мають відбутися вибори. І програш "Газпрому" українській компанії сприймається як ляпас, тому відразу була дуже емоційна реакція", – сказала чиновниця.

Зеркаль зазначила, що процедура нового арбітражу триватиме як мінімум до закінчення контракту між "Газпромом" та "Нафтогазом".

"Навіть якщо зараз порахувати в часі, скільки буде тривати процедура нового арбітражу, то зрозуміло, що вона займе стільки часу, скільки займе до закінчення контракту, як мінімум", – наголосила заступник міністра.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газпром Україна – Росія Нафтогаз МЗС України
Джерело: 24 Канал
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