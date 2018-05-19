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Россия ввела еще одно ограничение к Чемпионату мира по футболу-2018

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ЧМ-2018 в России: введен еще один запрет
ЧМ-2018 в России: введен еще один запрет / Mind.ua

На период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу-2018 над несколькими городами России будут ограничены полеты. Для полета над этими городами нужно будет получить "специальное разрешение".

Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

"В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками, соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, во время проведения ЧМ-2018 российские службы безопасности будут иметь право остановить перевалку и осмотреть груз.

Напомним, в Москве в дни перед матчами и в дни матчей Чемпионата мира по футболу запретят продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре. Также в России на время проведения матчей ЧМ-2018 будет запрещено разводить костры и использовать мангалы или грили на территории городских округов, которые примут матчи мундиаля.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: авиация Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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