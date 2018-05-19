Росія ввела ще одне обмеження до Чемпіонату світу з футболу-2018

На період підготовки і проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 над кількома містами Росії буде обмежено польоти. Для польоту над цими містами потрібно буде отримати "спеціальний дозвіл".

Про це повідомляє прес-служба Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіація).

"В рамках реалізації посилених заходів безпеки в повітряному просторі над містами, що прийматимуть Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2018 року, а також над базами відпочинку команд і тренувальними майданчиками, відповідними наказами Мінтрансу Росії додатково встановлено заборонені зони і зони обмеження польотів", – мовиться у повідомленні.

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Окрім того, під час проведення ЧС-2018 російські служби безпеки матимуть право зупинити перевалку та оглянути вантаж.

Нагадаємо, у Москві у дні перед матчами та у дні матчів Чемпіонату світу з футболу заборонять продавати алкоголь і напої у скляній тарі. Також у Росії на час проведення матчів ЧС-2018 буде заборонено розводити багаття і використовувати мангали або грилі на території міських округів, які приймуть матчі мундіалю.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.