Россия вывозит из Крыма военную технику: появилось видео колонны грузовиков

В сети опубликовали видео, на котором видно колонны российской боевой техники. Грузовики выехали из оккупированного полуострова по Крымскому мосту.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

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10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого,

– говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что большую часть техники перегоняли с полуострова в темное время суток.

К слову, ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. По его словам, Украина должна быть готова к худшему развитию событий.