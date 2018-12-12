Росія вивозить із Криму військову техніку: з’явилось відео колони вантажівок

У мережі опублікували відео, на якому видно колони російської бойової техніки. Вантажівки виїхали з окупованого півострова по Кримському мосту.

Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

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10.12.2018 року по Керченському мосту пересувається колона військової техніки з окупованого Криму. Швидше за все, демонстрація сили та показ масової присутності. Міст будували саме для цього,

– йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що велику частину техніки переганяли з півострова у темний час доби.

До слова, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії. За його словами, Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.