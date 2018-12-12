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      Росія вивозить із Криму військову техніку: з’явилось відео колони вантажівок

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      Росія вивозить із Криму військову техніку
      Росія вивозить із Криму військову техніку / Фото з відкритих джерел

      У мережі опублікували відео, на якому видно колони російської бойової техніки. Вантажівки виїхали з окупованого півострова по Кримському мосту.

      Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

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      10.12.2018 року по Керченському мосту пересувається колона військової техніки з окупованого Криму. Швидше за все, демонстрація сили та показ масової присутності. Міст будували саме для цього,
      – йдеться у підписі до відео.

      На кадрах видно, що велику частину техніки переганяли з півострова у темний час доби.

      До слова, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної армії. За його словами, Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Зброя
      Джерело: 24 Канал
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