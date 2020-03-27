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      Россия за месяц перебросила на Донбасс впечатляющее количество техники

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      Россия перебросила на Донбасс более 10 единиц танков и БМП / "Цензор.Нет"

      Только за последний месяц Россия перебросила на временно оккупированные территории более 30 вагонов с боеприпасами, примерно 8 тысяч тонн горючего для техники и более 10 единиц танков и БМП.

      Такие данные на брифинге привел спикер Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

      Важно России не удастся отменить санкции из-за коронавируса, – МИД Австрии

      Кроме того, по словам Шаравары, российские "волонтерские организации" под видом гуманитарной помощи передали подразделениям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК средства военного назначения.

      В том числе средств связи и комплектующих к ним, оптических прицелов для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы,
      – сообщил спикер.

      Обратите внимание! В течение суток 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военных не пострадал.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Война на Донбассе Война
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