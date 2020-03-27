Россия за месяц перебросила на Донбасс впечатляющее количество техники
Только за последний месяц Россия перебросила на временно оккупированные территории более 30 вагонов с боеприпасами, примерно 8 тысяч тонн горючего для техники и более 10 единиц танков и БМП.
Такие данные на брифинге привел спикер Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
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Кроме того, по словам Шаравары, российские "волонтерские организации" под видом гуманитарной помощи передали подразделениям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК средства военного назначения.
В том числе средств связи и комплектующих к ним, оптических прицелов для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы,
– сообщил спикер.
Обратите внимание! В течение суток 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из военных не пострадал.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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