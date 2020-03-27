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      Росія за місяць перекинула на Донбас вражаючу кількість техніки

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      Росія перекинула на Донбас понад 10 одиниць танків та БМП / "Цензор.Нет"

      Лише за останній місяць Росія перекинула на тимчасово окуповані території понад 30 вагонів з боєприпасами, приблизно 8 тисяч тонн пального для техніки та більше за 10 одиниць танків та БМП.

      Такі дані під час брифінгу навів речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

      Важливо Росії не вдасться скасувати санкції через коронавірус, – МЗС Австрії

      Крім того, за словами Шаравари, російські "волонтерські організації" під виглядом гуманітарної допомоги передали підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК засоби військового призначення.

      Зокрема засобів зв'язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому, кожний такий "гуманітарний вантаж" включає великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури,
      – повідомив речник.

      Зверніть увагу! Упродовж доби 26 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з військових не постраждав.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі Війна
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