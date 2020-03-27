Росія за місяць перекинула на Донбас вражаючу кількість техніки
Лише за останній місяць Росія перекинула на тимчасово окуповані території понад 30 вагонів з боєприпасами, приблизно 8 тисяч тонн пального для техніки та більше за 10 одиниць танків та БМП.
Такі дані під час брифінгу навів речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
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Крім того, за словами Шаравари, російські "волонтерські організації" під виглядом гуманітарної допомоги передали підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК засоби військового призначення.
Зокрема засобів зв'язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому, кожний такий "гуманітарний вантаж" включає великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури,
– повідомив речник.
Зверніть увагу! Упродовж доби 26 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з військових не постраждав.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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