Росія за місяць перекинула на Донбас вражаючу кількість техніки

Лише за останній місяць Росія перекинула на тимчасово окуповані території понад 30 вагонів з боєприпасами, приблизно 8 тисяч тонн пального для техніки та більше за 10 одиниць танків та БМП.

Такі дані під час брифінгу навів речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони. Важливо Росії не вдасться скасувати санкції через коронавірус, – МЗС Австрії Крім того, за словами Шаравари, російські "волонтерські організації" під виглядом гуманітарної допомоги передали підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК засоби військового призначення. Зокрема засобів зв'язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому, кожний такий "гуманітарний вантаж" включає великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури,

– повідомив речник. Зверніть увагу! Упродовж доби 26 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з військових не постраждав.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу