Россия за все ответит: военные рассказали о циничных обстрелах врага

О перемирии, которое объявили 8 марта, в селе Новозвановка не слышали. За пять лет войны оно почти полностью уничтожено оккупантами. Сейчас там разбиты дома, повалены столбы и посечены деревья.

По словам военных, пророссийские боевики перемирие не соблюдали ни один день.

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С 8 марта, с часу ночи, оно должно было вступить в действие. Однако буквально уже утром, в начале шести, первый обстрел был именно из артиллерии,

– рассказал военнослужащий батальона "Донбасс ВСУ" Александр.

Артиллерия – это тип боеприпаса, который рассчитан на уничтожение живой силы и легкобронированной техники.

Днем 21 марта боевики из этого оружия обстреляли позиции батальона "Донбасс". К счастью, боевики лишь немного промахнулись и украинские армейцы остались невредимыми.



Воронка после обстрелов пророссийских боевиков

Солдаты к таким обстрелам уже привыкли, так как большинство здесь воюют с самого начала. К примеру, днепрянин Александр уже в середине марта 2014 года взял в руки оружие. Сейчас он мечтает увидеть украинскую победу и надеется, что Россия ответит за все зло, которое натворила.

Есть пример хороший – Нюрбергский трибунал. Все виновные понесли ответственность. Вот то же самое будет и с ними. По крайней мере так должно быть, ведь это по-честному, по-справедливому. Мы на своей земле, мы никого сюда не звали,

– подчеркнул боец ВСУ.



Украинский военный Александр