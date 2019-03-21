Россия за все ответит: военные рассказали о циничных обстрелах врага
О перемирии, которое объявили 8 марта, в селе Новозвановка не слышали. За пять лет войны оно почти полностью уничтожено оккупантами. Сейчас там разбиты дома, повалены столбы и посечены деревья.
По словам военных, пророссийские боевики перемирие не соблюдали ни один день.
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С 8 марта, с часу ночи, оно должно было вступить в действие. Однако буквально уже утром, в начале шести, первый обстрел был именно из артиллерии,
– рассказал военнослужащий батальона "Донбасс ВСУ" Александр.
Артиллерия – это тип боеприпаса, который рассчитан на уничтожение живой силы и легкобронированной техники.
Днем 21 марта боевики из этого оружия обстреляли позиции батальона "Донбасс". К счастью, боевики лишь немного промахнулись и украинские армейцы остались невредимыми.
Воронка после обстрелов пророссийских боевиков
Солдаты к таким обстрелам уже привыкли, так как большинство здесь воюют с самого начала. К примеру, днепрянин Александр уже в середине марта 2014 года взял в руки оружие. Сейчас он мечтает увидеть украинскую победу и надеется, что Россия ответит за все зло, которое натворила.
Есть пример хороший – Нюрбергский трибунал. Все виновные понесли ответственность. Вот то же самое будет и с ними. По крайней мере так должно быть, ведь это по-честному, по-справедливому. Мы на своей земле, мы никого сюда не звали,
– подчеркнул боец ВСУ.
Украинский военный Александр