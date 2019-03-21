01:19
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, 21 березня
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, 21 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Росія за все відповість: військові розповіли про цинічні обстріли ворога

      112 Читать новость на русском

      Про перемир'я, яке оголосили 8 березня, у селі Новозванівка не чули. За п'ять років війни воно маже повністю знищене окупантами. Нині там розбиті будинки, повалені стовпи та посічені дерева.

      За словами військових, проросійські бойовики перемир'я не дотримувалися жодного дня.

      Читайте також: Ставлять танки просто біля будинків, – спостерігачі про техніку бойовиків на окупованому Донбасі

      З 8 березня, з першої години ночі, воно повинно було вступити в дію. Однак буквально вже вранці, на початку шостої, перший обстріл був саме з артилерії, 
      – розповів військовослужбовець батальйону "Донбас ЗСУ" Олександр.

      Артилерія – це тип боєприпасу, який розрахований на знищення живої сили та легкоброньованої техніки.

      Вдень 21 березня бойовики з цієї зброї обстріляли позиції батальйону "Донбас". На щастя, бойовики лише трохи промахнулись і українські армійці залишились неушкодженими.

      війна на донбасі
      Вирва після обстрілів проросійських бойовиків

      Солдати до таких обстрілів вже звикли, адже більшість тут воюють із самого початку. До прикладу, дніпрянин Олександр вже в середині березня 2014 року взяв до рук зброю. Нині він мріє побачити українську перемогу та сподівається, що Росія відповість за все лихо, яке накоїла. 

      Є приклад хороший – Нюрбергский трибунал. Всі винні понесли відповідальність. Ось те ж саме буде і з ними. Принаймні так повинно бути, адже це по-чесному, це по-справедливому. Ми на своїй землі, ми нікого сюди не кликали,
      – наголосив боєць ЗСУ.

      війна на донбасі
      Український військовий Олександр

      blog_ava
      Останнє слово бранця Кремля Павла Гриба на судових дебатах: ФСБ – бандити і вбивці
      21 березня
      3484
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      сьогодні , 00:03 Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      Ірина Шиба 76
      Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      21 березня , 22:02 Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      1561
      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      21 березня , 22:00 Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 451
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      21 березня , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 3016
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      21 березня , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      1943
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук