Росія за все відповість: військові розповіли про цинічні обстріли ворога

Про перемир'я, яке оголосили 8 березня, у селі Новозванівка не чули. За п'ять років війни воно маже повністю знищене окупантами. Нині там розбиті будинки, повалені стовпи та посічені дерева.

За словами військових, проросійські бойовики перемир'я не дотримувалися жодного дня.

Читайте також: Ставлять танки просто біля будинків, – спостерігачі про техніку бойовиків на окупованому Донбасі

З 8 березня, з першої години ночі, воно повинно було вступити в дію. Однак буквально вже вранці, на початку шостої, перший обстріл був саме з артилерії,

– розповів військовослужбовець батальйону "Донбас ЗСУ" Олександр.

Артилерія – це тип боєприпасу, який розрахований на знищення живої сили та легкоброньованої техніки.

Вдень 21 березня бойовики з цієї зброї обстріляли позиції батальйону "Донбас". На щастя, бойовики лише трохи промахнулись і українські армійці залишились неушкодженими.



Вирва після обстрілів проросійських бойовиків

Солдати до таких обстрілів вже звикли, адже більшість тут воюють із самого початку. До прикладу, дніпрянин Олександр вже в середині березня 2014 року взяв до рук зброю. Нині він мріє побачити українську перемогу та сподівається, що Росія відповість за все лихо, яке накоїла.

Є приклад хороший – Нюрбергский трибунал. Всі винні понесли відповідальність. Ось те ж саме буде і з ними. Принаймні так повинно бути, адже це по-чесному, це по-справедливому. Ми на своїй землі, ми нікого сюди не кликали,

– наголосив боєць ЗСУ.



Український військовий Олександр