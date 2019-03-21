Ставлять танки просто біля будинків, – спостерігачі про техніку бойовиків на окупованому Донбасі

Проросійські бойовики на тимчасово окупованих територіях продовжують навантажувати населені пункти технікою. Її розміщують поблизу будинків, у яких живуть люди.

Безпілотник спостерігачів СММ ОБСЄ зафіксував, як бойовики розміщують танки у населених пунктах, йдеться у звіті місії.

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Зокрема, їх та мінометну позицію окупанти розмістили у селі Верхньошироківське, що на тимчасово окупованій території Донеччини.

18 березня безпілотник СММ малого радіусу дії виявив 3 танки (Т-64) біля облаштованої поруч із будинками, судячи з усього, мінометної позиції у селі Верхньошироківське (85 кілометрів на південь від Донецька),

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, танк бойовики також залишили біля будинку у селі Степанівка – також на Донеччині.

Спостерігачі постійно фіксують накопичення бойовиками військової техніки. Зокрема, нещодавно місія "знайшла" 30 гаубиць – 16 самохідних "Гвоздик" та 14 буксируваних "Жаб" на військовому полігоні поблизу окупованого селища Бугаївка на Луганщині. Поблизу окупованої Шимшинівки Луганської області 11 танків "Т-64". Ще 25 таких танків "знайшлися" поблизу Бугаївки разом із буксируваними мінометами та 4 зенітними ракетними комплексами.



Танк Т-64