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      Ставлять танки просто біля будинків, – спостерігачі про техніку бойовиків на окупованому Донбасі

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      Окупанти розміщують танки та міномети біля житлових будинків, – ОБСЄ
      Окупанти розміщують танки та міномети біля житлових будинків, – ОБСЄ / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики на тимчасово окупованих територіях продовжують навантажувати населені пункти технікою. Її розміщують поблизу будинків, у яких живуть люди.

      Безпілотник спостерігачів СММ ОБСЄ зафіксував, як бойовики розміщують танки у населених пунктах, йдеться у звіті місії.

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      Зокрема, їх та мінометну позицію окупанти розмістили у селі Верхньошироківське, що на тимчасово окупованій території Донеччини.

      18 березня безпілотник СММ малого радіусу дії виявив 3 танки (Т-64) біля облаштованої поруч із будинками, судячи з усього, мінометної позиції у селі Верхньошироківське (85 кілометрів на південь від Донецька),
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, танк бойовики також залишили біля будинку у селі Степанівка – також на Донеччині.

      Спостерігачі постійно фіксують накопичення бойовиками військової техніки. Зокрема, нещодавно місія "знайшла" 30 гаубиць16 самохідних "Гвоздик" та 14 буксируваних "Жаб" на військовому полігоні поблизу окупованого селища Бугаївка на Луганщині. Поблизу окупованої Шимшинівки Луганської області 11 танків "Т-64". Ще 25 таких танків "знайшлися" поблизу Бугаївки разом із буксируваними мінометами та 4 зенітними ракетними комплексами.


      Танк Т-64

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      Теги: Новини України Україна – Росія Зброя Війна на Донбасі Новини політики ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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