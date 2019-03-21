Ставят танки прямо возле домов – наблюдатели о технике боевиков на оккупированном Донбассе
Пророссийские боевики на временно оккупированных территориях продолжают напичкивать населенные пункты техникой. Ее размещают вблизи домов, в которых живут люди.
Беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировал, как боевики размещают танки в населенных пунктах, говорится в отчете миссии.
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В частности, их и минометную позицию оккупанты разместили в поселке Верхнешироковское, на временно оккупированной территории Донбасса.
18 марта беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил 3 танка (Т-64) возле обустроенной рядом с домами, судя по всему, минометной позиции в поселке Верхнешироковское (85 километров к югу от Донецка),
– говорится в сообщении.
Кроме того, танк боевики также поставили возле дома в селе Степановка – также в Донецкой области.
Наблюдатели постоянно фиксируют накопление боевиками военной техники. В частности, недавно миссия "нашла" 30 гаубиц – 16 самоходных "Гвоздик" и 14 буксируемых "Жаб" на военном полигоне вблизи оккупированного поселка Бугаевка Луганской области. Вблизи оккупированной Шимшиновки Луганской области 11 танков "Т-64". Еще 25 таких танков "нашлись" вблизи Бугаевки вместе с буксируемыми минометами и 4 зенитными ракетными комплексами.
Танк Т-64