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      Россия захочет прибрать Украину к рукам без войны, – представитель Киева в Минске

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      Россия захочет прибрать Украину к рукам без войны, - Марчук
      Россия захочет прибрать Украину к рукам без войны, - Марчук / Фото из открытых источников

      В России понимают, какие последствия со стороны международного сообщества будет иметь полномасштабное наступление по всему фронту. Следовательно, там активизируют не только военную, но и разведывательно-информационную деятельность в отношении Украины.

      Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук, пишет "прямой".

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      Марчук отмечает, что Россия будет пытаться действовать "очень грамотно".

      Это очень грамотная российская "машина", не только военная, но и разведывательная и информационная, которая всеми форматами работает над тем, чтобы прибрать Украину  таким способом, чтобы не пойти прямой войной по всему фронту, ибо они понимают, что это для них будет серьезная международная не просто изоляция, а совсем другая уже оценка,
      – сказал он.

      Так, эксперт считает, что Россия попытается совместить все технологии для влияния на Украину – военные, информационные, экономические, дипломатические и психологические. И уже с их помощью "подвести к тому, чтобы якобы без войны, но прибрать к рукам Украину".

      При этом Марчук заявил, что прогнозировать широкомасштабную войну России против Украины не стоит. По его словам, все подобные прогнозы следует делать на основе "какого-то здравого смысла", а в поведении Путина и России "его не было".

      К слову, на границе с Россией было зафиксировано перемещение больших колонн военной техники и личного состава армии страны-агрессора. Правда, сама ситуация на линии разграничения является сравнительно стабильной.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Минск Владимир Путин Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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