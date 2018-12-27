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      Росія захоче взяти Україну до рук без війни, – представник Києва в Мінську

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      Росія захоче взяти Україну до рук без війни, – Марчук
      Росія захоче взяти Україну до рук без війни, – Марчук / Фото з відкритих джерел

      У Росії розуміють, які наслідки з боку міжнародної спільноти матиме повномасштабний наступ по всьому фронту. Відтак там активізують не лише воєнну, а й розвідувально-інформаційну діяльність щодо України.

      Про це заявив представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук, пише "Прямий".

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      Марчук наголошує, що Росія намагатиметься діяти "дуже грамотно".

      Це дуже грамотна російська "машина", не тільки воєнна, а й розвідувальна та інформаційна, яка всіма форматами працює над тим, щоб взяти Україну в такий спосіб, щоб не піти прямою війною по всьому фронту, бо вони розуміють, що це для них буде серйозна міжнародна не просто ізоляція, а зовсім інша вже оцінка,
      – сказав він.

      Так, експерт вважає, що Росія намагатиметься поєднати усі технології для впливу на Україну – військові, інформаційні, економічні, дипломатичні та психологічні. І вже за їхньою допомогою "підвести до того, щоб нібито без війни, але взяти до рук Україну".

      При цьому Марчук заявив, що прогнозувати широкомасштабну війну Росії проти України наразі не варто. За його словами, усі такі прогнози варто робити на основі "якогось здорового глузду", а в поведінці Путіна і Росії "його не було".

      До слова, на кордоні з Росією було зафіксовано переміщення великих колон військової техніки та особового складу армії країни-агресора. Щоправда, сама ситуація на лінії розмежування є порівняно стабільною.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін Мінськ Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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