Россия заявила, что знает о военных планах США против нее

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия осведомлена о военных планах Соединенных Штатов против нее.

Об этом сообщает ТАСС.

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Лавров отметил, что РФ знает не только о планах США но и других западных стран.

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", – заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, что помогает ей поддерживать собственную обороноспособность. По словам главы МИД РФ, Россия и ее граждане "будут надежным образом защищены".