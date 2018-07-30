Россия заявила, что знает о военных планах США против нее
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия осведомлена о военных планах Соединенных Штатов против нее.
Об этом сообщает ТАСС.
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Лавров отметил, что РФ знает не только о планах США но и других западных стран.
"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", – заявил глава МИД РФ.
Он добавил, что Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, что помогает ей поддерживать собственную обороноспособность. По словам главы МИД РФ, Россия и ее граждане "будут надежным образом защищены".
Источник: 24 Канал
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