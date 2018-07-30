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Росія заявила, що знає про військові плани США проти неї

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Глава російського МЗС Сергій Лавров
Глава російського МЗС Сергій Лавров / УНІАН

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія поінформована про військові плани Сполучених Штатів проти неї.

Про це повідомляє ТАСС. 

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Лавров зазначив, що РФ знає не тільки про плани США але й інших західних країн.

"Наша забезпеченість інформацією про те, які плани виношуються щодо Російської Федерації військовими і США, і інших західних країн, гарантована", – заявив глава МЗС РФ.

Він додав, що Росія зберігає свою військову присутність у світі, що допомагає їй підтримувати власну обороноздатність. За словами глави МЗС РФ, Росія і її громадяни "будуть надійним чином захищені".

Теги: Новини політики Сергій Лавров Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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