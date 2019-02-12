Россия заставляет украинцев жаловаться в Европейский суд по правам человека – замминистр юстиции

Значительное количество жалоб, поданных в ЕСПЧ против Украины, связаны с событиями на Донбассе и в Крыму. Среди тех, кто обращается в суд, есть не только пострадавшие от российской агрессии, но и пророссийские сепаратисты и украинские бойцы.

На что жалуются наши защитники и пророссийские сепаратисты и когда стоит ожидать решения по многочисленным делам "Украина против России" – в эксклюзивном интервью журналисту 24 канала рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

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Пожаловаться на всех сразу

Сейчас в ЕСПЧ находится 908 жалоб, поданных одновременно против Украины и России. Но агрессор Россия, почему люди жалуются на Украину?

Даже пострадавшие от агрессии Москвы жалуются не только против России, но и Украины. Это стандарт, который был основан делом "Иляшку и другие против России и Молдовы". Тогда человека, который защищал Молдову в войне против России, незаконно удерживали в Приднестровье. Пострадавший жаловался как на незаконное удержание Россией в Приднестровье, так и на то, что Молдова не приложила достаточных усилий для его освобождения. Решение было принято такое: Россия виновата непосредственно в нарушениях, а Молдова в том, что не приложила достаточно усилий для защиты его прав.

Следовательно, государство, гражданина которого притесняют за рубежом, должно прилагать максимум усилий для его освобождения. Поэтому 90% всех наших военнопленных, которые возвращаются в Украину, жалуются и на Россию (за незаконное удержание и пытки), и против Украины, что не прилагала достаточно усилий для их освобождения.

Кто такой Иван Лищина? Заместитель Министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека. Обеспечивает представительство Украины в ЕСПЧ при рассмотрении дел о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также информировании Комитета министров Совета Европы о ходе выполнения решений суда. Координирует выполнение решений Суда.

На что чаще всего жалуются в ЕСПЧ наши граждане?

Сейчас большинство заявлений поданы от украинских военных, которые вернулись из плена. В первую очередь они жалуются против России. В отношении Украины они жалуются на недостаточное расследование и усилия по их освобождению.

Те, кто остался на той стороне, жалуются как против России, так и Украины на разрушение имущества. Но, судом нам было заявлено (передано от ЕСПЧ правительственному уполномоченному по вопросам Европейского суда по правам человека, – "24") только одно такое дело.



Украина собрала достаточно улик, чтобы доказать присутствие России на наших территориях

В последнее время все чаще приходится слышать мнение – доказать присутствие российских военных на Донбассе будет крайне трудно, так как они не имели опознавательных знаков. Это так?

Мы собираем соответствующую доказательную базу. Предоставляем ЕСПЧ показания свидетелей, информацию от украинских спецслужб и ту, которую собирали различные волонтерские команды. У нас есть данные от правозащитников, даже свидетельства тех, кто воевал на той стороне, а потом перешел на нашу сторону. Таким образом, собран довольно большой объем информации, который должен подтвердить, что российские войска находятся на Донбассе, и так называемая "народная милиция" – также группировка, которая полностью зависит от России и находится под командованием их офицеров.

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С другой стороны, даже если мы это не докажем, то покажем полную финансовую, политическую и культурную зависимость формации ОРДЛО от Кремля. Таким образом докажем присутствие российских войск на нашей территории. Также продемонстрируем и другие связи между этой территорией и РФ, показав, кто их контролирует на самом деле.

Сейчас в ЕСПЧ находится около 3 000 заявлений против Украины. Некоторые эксперты говорят, что наших граждан заставляли жаловаться в суд. Это действительно так?

Я слышал об этом, но официальных доказательств, кроме информации от спецслужб, у меня нет. Знаю, что РФ пыталась именно таким образом заставить граждан Украины жаловаться против своей страны. Общее количество достаточно высокое. Что нам из этого передадут на комментарий – неизвестно. Пока не видим волны таких заявлений, которые бы передали нам на коммуникацию.

Сейчас в производстве Европейского суда по правам человека находится 5 дел "Украина против России":

"Украина против России (по Крыму)" относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ;

"Украина против России (по Донбассу)" относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей;

"Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России;

"Украина против России" относительно нарушений Россией прав украинских политических заключенных;

"Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.

В ожидании решения

Какие главные нарушения со стороны России были зафиксированы Украиной?

По Крыму – нарушение права на личную свободу. Это незаконные содержания под стражей, право на жизнь, в частности, речь идет об исчезновениях, которые происходили в процессе захвата полуострова и потом. Также свобода от пыток – достаточно много украинских моряков, военных, активистов, журналистов, над которыми издевались и которые до сих пор подвергаются пыткам. Свобода слова – притеснение журналистов, закрытие проукраинских и протатарских медиа. Это основные нарушения.

По Донбассу – нарушение права на жизнь, свобода от пыток, содержание наших военнослужащих, украинских активистов и граждан Украины на территории ОРДЛО в нечеловеческих условиях. Также свобода слова и религиозная свобода. У нас есть отдельное заявление, в котором мы расписываем притеснения оккупационными властями в ОРДЛО любых религиозных общин, кроме тех, которые относятся к Русской православной церкви.

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Когда мы говорим об украинских политзаключенных – это нарушение права на справедливый суд, свободу от пыток, незаконное содержание под стражей. Что касается моряков – право на жизнь, безосновательное применение смертельного оружия, право на свободу от пыток и право на личную свободу, потому что их удерживают незаконным образом на территории Российской Федерации.

Когда можно ждать решения суда?

Суду нужно немало времени чтобы рассмотреть эти вопросы. По делу Грузия (І) только в конце января 2019 года было вынесено решение о справедливой сатисфакции, а заявление подавалось в 2008 году. Таким образом решение по существу было опубликовано в 2014 году, и только в 2019 году была установлена сумма, подлежащая уплате пострадавшим. Суд довольно долго рассматривает такие дела.

Надеемся, что по делу моряков мы получим решение быстрее, но когда оно будет принято – сказать не могу.



Решения ЕСПЧ выполняются, иногда после изменения политического курса страны

Было ваше – станет наше

Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ. Поэтому, стоит ли тратить столько сил и денег на судебные баталии?

Россия в своем законодательстве прописала возможность не выполнять определенные решения при наличии решения Конституционного суда РФ. Решений много, но так, чтобы они официально отказались их выполнять, таких только два – избирательные права политзаключенных и по ЮКОСу.

Все страны-члены Совета Европы имеют те или другие трудности с исполнением решений ЕСПЧ, потому что это достаточно сложный процесс. Решения ЕСПЧ так или иначе, но выполняются. Даже если на это нужно достаточно много времени и необходима смена политического курса страны. Как это произошло с Грецией, когда она вышла из Совета Европы в 1970-х годах, а потом вернулись и выполнила все те решения, которые были приняты за период ее отсутствия. Турция тоже выполнила все решения, касающиеся Северного Кипра.

Да, судебный процесс занимает много времени, но если есть решение, то это уже достаточно серьезный рычаг, который можно использовать для давления на Российскую Федерацию, требуя его исполнения.

В мире много российского имущества. Если Украина выиграет суд, сможем забирать его в счет долга?

Эта процедура присуща решению арбитражных судов. Речь идет о решениях, которые выносились по "Ощадбанку", "Эвересту" и другим компаниям. Эти решения, согласно Нью-йоркской конвенции по исполнению решений международных арбитражей, могут выполняться в любой стране, которая присоединилась к этой конвенции. Но она не распространяется на решения ЕСПЧ, так как у них другая природа.

Напрямую применять эту конвенцию к решениям ЕСПЧ, наверное, нет возможности. В то же время, мы будем рассматривать разные варианты.

Речь идет о решении Международного арбитража согласно которому Украина должна получить компенсацию от России за потерянное имущество на оккупированной территории?

Так, есть решение инвестиционного арбитража "Ощадбанк против Российской Федерации". Это решение вынесено на основании соглашения между правительствами России и Украины относительно взаимной защиты инвестиций. Согласно этому решению стоимость имущества, которое принадлежало Ощадбанку в Крыму и было экспроприировано Российской Федерацией, должно быть компенсировано банку. Арбитражный трибунал вынес решение в 1 млрд 300 миллионов долларов против России.

Итак, мы уже имеем положительные примеры судебных баталий.