Росія змушує українців скаржитись в Європейський суд з прав людини, – заступник міністра юстиції

Значна кількість скарг, поданих до ЄСПЛ проти України пов'язані з подіями на Донбасі та в Криму. Серед тих, хто звертається до суду, є не лише постраждалі від російської агресії, а й проросійські сепаратисти та українські бійці.

На що скаржаться наші захисники та проросійські сепаратисти й коли варто очікувати на рішення по численних справам "Україна проти Росії" – в ексклюзивному інтерв'ю журналісту 24 каналу розповів заступник міністра юстиції - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

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Поскаржитись на всіх одразу

Наразі в ЄСПЛ перебуває 908 скарг, поданих одночасно проти України та Росії. Але ж агресор Росія, чому люди скаржаться на Україну?

Навіть постраждалі від агресії Москви скаржаться не лише проти Росії, а й України. Це стандарт, який було започатковано справою "Іляшку та інші проти Росії й Молдови". Тоді людину, яка захищала Молдову у війні проти Росії, незаконно утримували у Придністров'ї. Постраждалий скаржився як на незаконне утримання Росією в Придністров'ї, так і на те, що Молдова не доклала достатніх зусиль для його звільнення. Рішення було прийняте таке: Росія винна безпосередньо у порушеннях, а Молдова в тому, що не доклала достатньо зусиль для захисту його прав.

Тож держава, громадянина якої утискають за кордоном, має докладати максимум зусиль для його звільнення. Тому 90% усіх наших військовополонених, які повертаються в Україну, скаржаться і на Росію (за незаконне тримання й тортури), і проти України, що не докладала достатньо зусиль для їхнього звільнення.

Хто такий Іван Ліщина? Заступник Міністра юстиції України – Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини. Забезпечує представництво України в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень суду. Координує виконання рішень Суду.

На що найчастіше скаржаться до ЄСПЛ наші громадяни?

Наразі більшість заяв подані від українських військових, які повернулись з полону. Передовсім вони скаржаться проти Росії. Щодо України вони скаржаться на недостатнє розслідування та зусилля з їхнього звільнення.

Ті, хто залишився на тій стороні, скаржаться як проти Росії, так і України на руйнування майна. Але, судом нам була комунікована (передана від ЄСПЛ урядовому уповноваженому з питань Європейського суду з прав людини, – "24") лише одна така справа.



Україна зібрала достатньо доказів аби довести присутність Росії на наших територіях

Останнім часом все частіше доводиться чути думку – довести присутність російських військових на Донбасі буде вкрай важко, адже вони не мали пізнавальних знаків. Це так?

Ми збираємо відповідну доказову базу. Надаємо ЄСПЛ свідчення свідків, інформацію від українських спецслужб та ту, яку збирали різні волонтерські команди. У нас є дані від правозахисників, навіть свідчення тих, хто воював на тому боці, а потім перейшов на наш бік. Таким чином, зібрано досить великий об'єм інформації, який має підтвердити, що російські війська перебувають на Донбасі, й так звана "народна міліція" – також угруповання, яке повністю залежить від Росії та перебуває під командуванням їхніх офіцерів.

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З іншого боку, навіть якщо ми це й не доведемо, то покажемо повну фінансову, політичну й культурну залежність формації ОРДЛО від Кремля. Таким чином доведемо присутність російських військ на нашій території. Також продемонструємо й інші зв'язки між цією територією і РФ, показавши, хто їх контролює насправді.

Наразі в ЄСПЛ перебуває майже 3 000 заяв проти України. Деякі експерти кажуть, що наших громадян змушували скаржитись до суду. Це справді так?

Я чув про це, але офіційних доказів, окрім інформації від спецслужб, у мене немає. Знаю, що РФ намагалась саме таким чином примусити громадян України скаржитись проти своєї країни. Загальна кількість досить висока. Що нам з цього передадуть на коментар – невідомо. Поки не бачимо хвилі таких заяв, які б передали нам на комунікацію.

Наразі у провадженні Європейського суду з прав людини перебуває 5 справ "Україна проти Росії": "Україна проти Росії (по Криму)" щодо порушень прав людини на території АР Крим внаслідок анексії РФ;

"Україна проти Росії (по Донбасу)"щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей;

"Україна проти Росії" стосовно фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів представниками терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" та їх незаконного або фактичного переміщення на територію Росії;

"Україна проти Росії" щодо порушення Росією прав українських політичних в’язнів;

"Україна проти Росії" щодо захоплених українських моряків.

В очікуванні рішення

Які головні порушення з боку Росії було зафіксовано Україною?

Щодо Криму – порушення права на особисту свободу. Це незаконні утримання під вартою, право на життя, зокрема, йдеться про зникнення, які відбувались в процесі захоплення півострова й потім. Також свободу від катувань – доволі багато українських моряків, військових активістів, журналістів, над якими знущались й які досі зазнають тортур. Свобода слова – утиск журналістів, закриття проукраїнських та протатарських медіа. Це основні порушення.

По Донбасу – порушення права на життя, свобода від тортур, утримання наших військовослужбовців, українських активістів і громадян України на території ОРДЛО у нелюдських умовах. Також свобода слова і релігійна свобода. У нас є окрема заява, в якій ми розписуємо утиски окупаційною владою в ОРДЛО будь-яких релігійних громад, окрім тих, що відносяться до Російської православної церкви.

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Коли ми говоримо про українських політв'язнів – це порушення права на справедливий суд, свободу від тортур, незаконне утримання під вартою. Стосовно моряків – право на життя, безпідставне застосування смертельної зброї, право на свободу від тортур і право на особисту свободу, бо їх утримують незаконним чином на території Російської Федерації.

Коли можна чекати на рішення суду?

Суду потрібно чимало часу щоби розглянути ці питання. По справі Грузія (І) лише наприкінці січня 2019 року було винесене рішення щодо справедливої сатисфакції, а заява подавалась у 2008 році. Таким чином рішення по суті було опубліковано в 2014 році й лише в 2019 році було встановлено суму, яка підлягає сплаті постраждалим. Суд досить довго розглядає такі справи.

Сподіваємось, що по справі моряків ми отримаємо рішення швидше, але коли воно буде ухвалене – сказати не можу.



Рішення ЄСПЛ виконуються, інколи після зміни політичного курсу країни

Було ваше – стане наше

Росія відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ. Тож, чи варто витрачати стільки сил та грошей на судові баталії?

Росія у своєму законодавстві прописала можливість не виконувати певні рішення за наявності рішення Конституційного суду РФ. Рішень багато, але так, щоб вони офіційно відмовились їх виконувати, таких лише два – виборчі права політв'язнів і по ЮКОСу.

Всі країни-члени Ради Європи мають ті чи інші труднощі з виконанням рішень ЄСПЛ, бо це досить складний процес. Рішення ЄСПЛ так чи інакше, але виконуються. Навіть якщо на це потрібно досить багато часу й необхідна зміна політичного курсу країни. Як це відбулось з Грецією, коли вона вийшла з Ради Європи у 1970-х роках, а потім повернулись і виконала всі ті рішення, які були прийняті за період її відсутності. Туреччина теж виконала всі рішення, які стосуються Північного Кіпру.

Так, судовий процес займає багато часу, але якщо є рішення, то це вже досить серйозний важіль, який можна використовувати для тиску на Російську Федерацію, вимагаючи його виконання.

У світі багато російського майна. Якщо Україна виграє суд, чи зможемо забирати його в рахунок боргу?

Ця процедура притаманна рішенням Арбітражних судів. Йдеться про рішення, які виносились по "Ощадбанку", "Евересту" та іншим компаніям. Ці рішення, відповідно до Нью-йоркської конвенції щодо виконання рішень міжнародних арбітражів, можуть виконуватись в будь-якій країні, яка долучилась до цієї конвенції. Але вона не розповсюджується на рішення ЄСПЛ, адже в них інша природа.

Напряму застосовувати цю конвенцію до рішень ЄСПЛ, напевно, немає можливості. Водночас, ми розглядатимемо різні варіанти.

Йдеться про рішення Міжнародного арбітражу згідно з яким Україна має отримати компенсацію від Росії за втрачене майно на окупованій території?

Так, є рішення інвестиційного арбітражу "Ощадбанк проти Російської Федерації". Це рішення винесене на підставі угоди між урядами Росії та України щодо взаємного захисту інвестицій. Згідно з цим рішенням вартість майна, яке належало Ощадбанку в Криму та було експропрійоване Російською Федерацією, має бути компенсоване банку. Арбітражний трибунал виніс рішення на 1 млрд 300 мільйонів доларів проти Росії.

Тож, ми вже маємо позитивні приклади судових баталій.